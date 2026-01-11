शादी के बंधन में बंधे नूपुर सेनन-स्टेबिन बेन, क्रिश्चियन रीति-रिवाजों से रचाई शादी, सामने आई पहली झलक

बधाई हो...! बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. नूपुर सेनन ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और पॉपुलर सिंगर स्टेबिन बेन संग क्रिश्चिन वेडिंग कर ली है. दोनों के क्रिश्चियन वेडिंग के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. फैंस न्यूली मैरिड कपल को ढेरों बधाई और गुड विशेज दे रहे हैं.

एक हुए नूपुर-स्टेबिन

क्रिश्चियन वेडिंग में नूपुर सेनन व्हाइट गाउन में दुल्हन बनीं. उनके दूल्हे राजा स्टेबिन बेन व्हाइट और क्रीम कलर के सूट में दिखाई दे रहे हैं. नूपुर और स्टेबिन के साथ पीछे कृति के पेरेंट्स भी दिखाई देखे जा सकते हैं. सभी के चेहरे की स्माइल उनकी खुशी को जगजाहिर कर रही है

शादी के वायरल वीडियो में स्टेबिन बेन शैपेन खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं. कपल के सामने टेबल पर थ्री-टियर केक भी रखा है. बैकग्राउंड में इंग्लिश गाना 'Congratulations & Celebrations' भी चल रहा है. नूपुर और स्टेबिन व्हाइट वेडिंग में काफी प्यारे लग रहे हैं. दोनों की शादी किसी फेयरीटेल से कम नहीं लग रही. फैंस भी कपल को शादी की बधाई दे रहे हैं.

व्हाइट वेडिंग के बाद हुई कॉकटेल पार्टी

ईटाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन ने शनिवार को उदयपुर में क्रिश्चियन वेडिंग करके हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया है. कपल की क्रिश्चियन वेडिंग काफी इंटीमेट तरीके से हुई, सिर्फ दोनों के परिवारवाले और करीबी रिश्तेदार ही शादी का हिस्सा बने. कपल के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि व्हाइट वेडिंग के बाद शाम में ग्लैमरस कॉकटेल पार्टी रखी गई थी, जहां सभी ने साथ मिलकर सेलिब्रेट किया.



क्रिश्चियन वेडिंग के बाद हिंदू रिवाजों से होगी शादी

बता दें कि क्रिश्चियन वेडिंग के बाद नूपुर और स्टेबिन बेन आज (11 जनवरी) को हिंदू रीति-रिवाजों से साथ फेरे लेकर शादी रचाएंगे. नूपुर और स्टेबिन ने दोनों के कल्चर का सम्मान करते हुए क्रिश्चियन और हिंदू रिवाजों से शादी करने का फैसला लिया है.



