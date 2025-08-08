Nishaanchi Teaser: 'निशांची’ के दमदार टीजर में दिखा 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' वाला स्वैग, देखकर आएगा मजा

दिल थाम लीजिए, क्योंकि अमेजन MGM स्टूडियोज इंडिया ने फिल्म 'निशांची' की एक खास झलक शेयर कर दी है. इस अपकमिंग थिएट्रिकल फिल्म का ऑफिशियल टीजर रिलीज हो गया है. इसमें भरपूर मसाला, इमोशंस, ड्रामा और ढेर सारा स्वैग है. अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक दमदार देसी एंटरटेनर लग रही है, जिसमें एक तगड़ा तड़का एक्शन, ह्यूमर और सब कुछ फिल्मी अंदाज से भरा होने वाला है.
कैसा है निशांची का टीजर?
'निशांची' को अजय राय और रंजन सिंह ने जार पिक्चर्स के बैनर तले, फ्लिप फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. फिल्म की कहानी प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने लिखी है. 19 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही ये फिल्म दो भाइयों की उलझी हुई जिंदगी को दिखाएगी, जो बिल्कुल अलग रास्तों पर चलते हैं और कैसे उनके फैसले उनकी तकदीर तय करते हैं. देसी मिट्टी की खुशबू लिए ये कहानी आपको एक ऐसे दुनिया में ले जाएगी जो असली, जोशीली और पूरी तरह देसी रंग में रंगी हुई है.
पिक्चर के टीजर की शुरुआत होती है एक दमदार लाइन से 'बिना बॉलीवुड, काउनों जिंदगी कैसे जिए?' और बस, वहीं से आप घुस जाते हैं एक ऐसी दुनिया में जो म्यूजिक, डांस, तगड़ी एक्शन, बिना फिल्टर के ड्रामा और डबल धमाल से भरी है. यहां मिलते हैं बबलू (ऐश्वर्य ठाकरे) से एक रंग-बिरंगा लोकल हीरो, जो अपने स्टाइल और एटीट्यूड में कमाल है. उसके साथ दिखती हैं रिंकू (वेदिका पिंटो), जो हर कदम पर बबलू को टक्कर देती है.
अनुराग लेकर आए देसी स्वैग
लेकिन तभी होता है असली ट्विस्ट यानी एंट्री होती है डबलू की. अम्मा (मोनिका पंवार) का आज्ञाकारी बेटा डबलू, उतना ही संस्कारी है जितना बबलू जुगाड़ू है. और भाई, बिना मसाले के देसी फिल्म कैसी? फिर टीजर में दिखते हैं कुछ मजेदार कैरेक्टर्स- कमाल अजीब (मोहम्मद जीशान अय्यूब) जो कभी समझ नहीं आता, लेकिन नजरें नहीं हटतीं उनसे, और अंबिका चाचा (कुमुद मिश्रा), जो बाहर से शांत लेकिन अंदर से पूरे खेल वाले हैं.
इसके साथ बजता है एक जबरदस्त बीट्स वाला गाना, जो माहौल में और भी एनर्जी भर देता है. फिर दिखती है सीटी-मार एंट्रीज, बड़े-बड़े किरदार और भरपूर ड्रामा. अगर टीजर पर भरोसा किया जाए, तो 'निशांची' वाकई में आपको देसी अंदाज में तगड़ा एंटरटेनमेंट, भरपूर धमाके, रॉ इमोशंस और अनुराग कश्यप का अलग ही टच देगी. तो तैयार हो जाए, 'निशांची' को 19 सितंबर को देखने के लिए. ये फिल्म पूरे भारत के थिएटरों में लेकर आ रही है — गोलियां, गद्दारी और जबरदस्त भाईचारा.