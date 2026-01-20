scorecardresearch
 
शादी के 5 साल बाद टूट रहा नेहा कक्कड़ का घर? तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मेरे पति...

सिंगर नेहा कक्कड़ ने तलाक की अफवाहों पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने पति रोहनप्रीत सिंह और परिवार को इस विवाद से दूर रखने की अपील की है.

सिंगर नेहा कक्कड़ की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने हंगामा मचा दिया है. नेहा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कहा कि वो रिश्तों और काम से ब्रेक ले रही हैं. इसके बाद से कयास लगाए जाने लगे कि वो तलाक ले रही हैं. इससे पहले उनकी शादीशुदा जिंदगी पर ज्यादा बातें होतीं, उन्होंने तलाक को लेकर चुप्पी तोड़ी है. 

तलाक पर बोलीं नेहा कक्कड़ 
नेहा कक्कड़ ने रोहनप्रीत सिंह संग तलाक की अफवाहों पर रिएक्ट किया है. उन्होंने मामले पर सफाई देते हुए लोगों से गुजारिश की कि उनके पति या फैमिली को इस मामले में मत घसीटो. सिंगर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि कृपया मेरे मासूम पति या मेरी सबसे प्यारी फैमिली को इन सबसे दूर रखो. वो सबसे साफ-सुथरे लोग हैं, जो मुझे पता है और जो कुछ भी मैं आज हूं, वो उनके सपोर्ट की वजह से है. 

आगे वो कहती हैं कि मुझे कुछ और लोगों और सिस्टम से गुस्सा है. उम्मीद करती हूं कि आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं. मेरे पति और फैमिली को इसमें मत शामिल करो. हां, मैं मानती हूं कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करते वक्त इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए. क्योंकि मीडिया को पता है कि राई का पहाड़ कैसे बनाया जाता है. खैर सबक मिल गया है. अब से मैं अपनी निजी जिंदगी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाली भाईसाहब. 

आगे वो लिखती हैं कि बेचारी भावुक नेहू इस दुनिया के लिए कुछ ज्यादा ही भावुक बन गई है. मेरे नेहार्ट्स को सॉरी और धन्यवाद. टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द ही धमाके के साथ वापसी करूंगी. आप लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार. 

क्या है मामला?
पोस्ट्स डिलीट करने से पहले नेहा ने दो अलग-अलग पोस्ट्स में ब्रेक अनाउंस किया था. एक में लिखा, जिम्मेदारियों, रिश्तों, काम और अभी जो भी सोच रही हूं, सबसे ब्रेक लेने का टाइम. पता नहीं वापस आऊंगी या नहीं. थैंक्यू.

दूसरे पोस्ट में मीडिया और फैंस से प्राइवेसी की रिक्वेस्ट की. उन्होंने पैपराजी से कहा कि विनती है कि मुझे बिल्कुल कैप्चर न करें. उम्मीद है कि आप मेरी प्राइवेसी का सम्मान करेंगे. मुझे इस दुनिया में फ्रीली जीने दो. नो कैमरा प्लीज, ये कम से कम मेरे लिए कर दो. 

पर्सनल लाइफ की बात करें तो नेहा कक्कड़ ने अक्टूबर 2020 में सिंगर रोहनप्रीत सिंह से शादी की. कपल अक्सर सोशल मीडिया पर प्यार भरे मोमेंट्स शेयर करता है और एक-दूसरे का सपोर्ट करता रहता है. लेटेस्ट पोस्ट से नेहा ने तलाक की अफवाहों पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया और कहा कि उनके इमोशनल मोमेंट में पति-फैमिली को मत घसीटो. 

---- समाप्त ----
