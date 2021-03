जब नीतू कपूर ने कर लिया था ऋषि को छोड़ने का फैसला, फिर यूं बदला मन

नीतू कपूर और ऋषि कपूर, फिल्म इंडस्ट्री के फेमस कपल रहे हैं. दोनों की जोड़ी इस बात का साफ प्रमाण थी कि प्यार दोस्ती है. दोनों शुरुआती दिनों में दोस्त हुआ करते थे और फिर समय के साथ दोनों को प्यार हो गया. दोनों की जिंदगी में वो समय भी रहा है जब नीतू, लड़कियों को पटाने में ऋषि कपूर की मदद किया करती थीं. ऐसा भी समय आया जब ऋषि ने उनसे ही अपने प्यार का इजहार कर दिया. लेकिन क्या आपको पता है कि नीतू कपूर ने ऋषि को छोड़ने का मन भी बनाया था?

ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी 22 जनवरी 1980 को हुई थी. दोनों ने जिंदगी के 40 साल साथ में बिताए. फिर अप्रैल 2020 में ऋषि कपूर के निधन के साथ यह रिश्ता तो खत्म हो गया लेकिन साथ बिताए सालों की यादें जरूर नीतू के साथ रह गई हैं. हालांकि एक बार नीतू कपूर ने बताया था कि कैसे वह दिन में एक बार ऋषि कपूर को छोड़ने के बारे में सोचती हैं.

जब नीतू ने की थी ऋषि को छोड़ने के बारे में बात

यह बात कुछ साल पहले की है, जब नीतू और ऋषि साथ में कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे थे. अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए नीतू कपूर ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि हमें 37 साल साथ में हो गए हैं और दिन में एक समय ऐसा जरूर होता है जब मैं सोचती हूं कि बस अब मैं जा रही हूं. लेकिन फिर मैं इनकी अच्छियों के बारे में सोचती हूं और रुक जाती हूं. इस बात को सुनकर ऋषि कपूर, कपिल शर्मा और उस समय जज रहे नवजोत सिंह सिद्धू हंस पड़े थे.

Now part of our memories. #NeetuKapoor talking about #Rishi Ji. #RishiKapoor #RIPRishiKapoor pic.twitter.com/gzw6tER0NJ