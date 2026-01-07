शादी से पहले मंगेतर ने एक्ट्रेस को दिया था धोखा, शादी छोड़कर भागा, बोली- बच्चा...

बॉलीवुड डीवा नीना गुप्ता अपनी आजादी भरी जिंदगी और करियर के लिए जानी जाती हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी जिंदगी के कई बड़े राज खोले. नीना गुप्ता ने बताया कि 1980 के दशक में उनकी सगाई टूट गई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता चला कि शादी से पहले अचानक ऐसा क्यों हुआ. उनके लिए ये हालात मुश्किल थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. समाज के ताने सहकर भी उन्होंने वो कर दिखाया, जो कई लोगों के लिए नामुमिकन है.

नीना गुप्ता की टूट गई थी सगाई

नीना गुप्ता ने ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे संग बातचीत में अपनी टूटी सगाई का जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि मेरी एक लड़के से सगाई हो गई थी, जो आखिरी मौके पर मुझे छोड़ भाग गया. मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था कि सगाई हो चुकी है. शादी के बाद मैं बच्चा करूंगी. मैं दिल्ली गई थी कपड़े और जेवर खरीदने, तभी उसका फोन आया कि अभी शादी नहीं होगी. मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला कि उसको साइनस का ऑपरेशन कराना है.

आचनक शादी टूटने से मैं स्तब्ध थी. ना परिवार कुछ बता रहा था और ना ही मंगेतर. बार-बार पूछने पर भी वजह नहीं पता चली. इस चीज ने मेरे जिंदगी के फैसलों को प्रभावित किया और अकेले बढ़ने की हिम्मत दी. सगाई टूटने के 6 महीने बाद वही लड़का शादी का प्रपोजल लेकर वापस आया. मैंने कहा चले जाओ अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी.

नीना आगे कहती हैं कि मैं इसी सोच में थी कि शादी क्यों टूटी. इसलिए मैंने उससे फिर पूछा कि बताओ शादी क्यों टाली. उसने नहीं बताया. लोगों को पता नहीं चलता कि वो किस हालात से गुजर रहे होते हैं. हम लाचारी में फैसले लेते हैं, इसलिए किसी के फैसलों को जज मत करो.

विवियन रिचर्ड्स संग रहा रिश्ता

सगाई टूटने के बाद नीना का क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिश्ता बना, जिनसे उनकी बेटी मसाबा हुई. नीना ने समाज की उम्मीदों के खिलाफ मसाबा को सिंगल मदर बनकर पाला, जो उनके जीवन का बड़ा मोड़ था, जिसने उन्हें सबकी नजरों में अलग बनाया.

2008 में नीना ने विवेक मेहरा से शादी की. आज वो हंसी-खुशी जिंदगी बिता रही हैं और कई महिलाओं के लिए मिसाल बन चुकी हैं.

