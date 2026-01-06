scorecardresearch
 
‘आज की कई हीरोइनों से बेहतर थी’, नीना गुप्ता ने किस ओर किया इशारा? बोलीं- कोई गॉडफादर...

नीना गुप्ता ने खुद को आज की हीरोइनों से सुंदर बताया और अपने करियर, गलत फैसलों और लीड रोल न मिलने के अफसोस पर खुलकर बात की. उन्होंने जोर दिया कि उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं था. ऐसे में वो गलतियां ही करती गईं.

नीना गुप्ता का बेबाक बयान (Photo: Instagram @NeenaGupta)
नीना गुप्ता का करियर लंबा और शानदार रहा है. उन्होंने 80 के दशक में पैरेलल सिनेमा किया, 90 के दशक में टीवी पर खूब नाम कमाया और 21वीं सदी में कमर्शियल फिल्मों में भी सफलता हासिल की. इसके बावजूद नीना को लगता है कि वो अपने करियर में और भी बहुत कुछ कर सकती थीं. नीना मानती हैं कि अपने समय में वो आज की कई हीरोइनों से बेहतर दिखती थीं. साथ ही बेहतर काम भी कर सकती थीं. 

नीना मानती हैं कि अपने करियर के शुरुआत में उन्होंने कई गलतियां की, जिस वजह से उन्हें लीड रोल्स नहीं मिल पाए. उन्होंने कहा कि अपने सुनहरे दौर में वो कभी भी हिंदी की कमर्शियल फिल्मों की लीड एक्ट्रेस नहीं बन पाईं, जिसका उन्हें अफसोस है.

'आज की हीरोइनों से बेहतर थी'

ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे से बातचीत में नीना ने कहा- मैं अक्सर सोचती हूं कि आज की कई हीरोइनों से बेहतर काम मैं कर सकती थी और शायद उनसे बेहतर दिख भी सकती थी. ऐसे ख्याल आते हैं, लेकिन अब सोचकर क्या फायदा?

जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है कि कहां चूक हो गई, तो नीना ने कहा कि- ये मेरी ही गलती थी, क्योंकि मुझमें हमेशा से धैर्य नहीं था. मैं गलत चीजों के पीछे भागती रही. ज्यादातर समय मेरा आत्मविश्वास कम था और मुझे लगता है कि इसी वजह से मेरा ग्रोथ रुक गया. मुझे गाइड करने वाला भी कोई नहीं था, ना कोई गॉडमदर, ना गॉडफादर. बाद में समझ आया कि ये इंडस्ट्री एक बिजनेस है, इसमें इमोशन की कोई जगह नहीं होती. मैं इसके नियम और खेल को समझ ही नहीं पाई.

अब तक का फिल्मी सफर

नीना गुप्ता ने 1980 के शुरुआती दौर में गांधी और जाने भी दो यारों जैसी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने साथ साथ जैसी आर्टहाउस फिल्मों में अहम रोल निभाए. टीवी पर मिर्जा गालिब और सांस जैसे यादगार शोज में भी वो नजर आईं.

2018 में बधाई हो की सफलता के साथ उनके करियर को एक नई उड़ान मिली. हाल ही में वो तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी में नजर आई थीं. अब नीना संजय मिश्रा के साथ वध 2 में दिखाई देंगी, जो 6 फरवरी को रिलीज होगी.

