बोल्ड मेकअप, 'बॉस लेडी' स्वैग में छाए Nawazuddin Siddiqui, Haddi का फर्स्ट लुक आउट, लड़की के अवतार में पहचान पाना मुश्किल

Nawazuddin Siddiqui 'Haddi' First look Out: नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इस अवतार को जरा दिल थामकर देखिएगा, क्योंकि उनका नया लुक आपके होश उड़ा सकता है. जी हां, बॉलीवुड के मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जल्दी ही रिवेंज-ड्रामा फिल्म हड्डी में दिखाई देने वाले हैं. फिल्म से उनका फर्स्ट लुक सामने आ गया है, जिसमें एक्टर को पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है.

नहीं देखा होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ऐसा अवतार

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म हड्डी का मोशन पोस्टर शेयर कर दिया गया है. फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में दिखेंगे. पोस्टर में नवाजुद्दीन लड़की के लुक में नजर आ रहे हैं, उन्होंने ग्रे कलर का शिमरी गाउन पहना हुआ है. ग्लोइंग बोल्ड मेकअप और स्टाइलिश हेयरस्टाइल में नवाजुद्दीन को पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है. उनके हाथ खून से सने हैं और उनके पास एक पैना हथियार रखा है, जिस पर खून लगा हुआ है.

मोशन पोस्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिस ग्रेस और अदा के साथ चेयर पर बैठे हैं, उसे देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने इस किरदार में ढलने के लिए खुद पर कितना काम किया है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कहा- मैंने कई डिफ्रेंट और इंटरेस्टिंग किरदार निभाए हैं, लेकिन हड्डी सबसे यूनीक और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपने कभी मुझे इस अवतार में नहीं देखा होगा. ये मुझे एक एक्टर के तौर पर आगे बढ़ने के लिए भी पुश करेगा.

कब रिलीज होगी हड्डी?

मेकर्स ने हड्डी फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है. हड्डी की अभी शूटिंग चल रही है. फिल्म अगले साल 2023 में रिलीज की जाएगी.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म हड्डी को अक्षत अजय शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार क्या होगा, इस बारे में तो फिलहाल अभी कुछ रिवील नहीं किया गया है. लेकिन उनका लुक ही इतना दमदार है कि फैंस अब बेकरारी से फिल्म का इंतजार करने लगे हैं. नवाजुद्दीन के इस लुक पर फैंस फिदा हो गए हैं और एक्टर के लुक को एपिक बता रहे हैं.

आपको कैसा लगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये अवतार?