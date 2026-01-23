scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बॉर्डर 2: 'ह‍िंदुस्तान मेरी जान' के एंथम से गूंजे थ‍ियेटर, एक कमरे में ऐसे रिकॉर्ड हुआ गाना

29 साल पुरानी यादों को ताजा करते हुए 'बॉर्डर 2' आज यानी 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म के एंथम 'हिंदुस्तान मेरी जान' को काफी पसंद किया जा रहा है. देखिए ये कैसे तैयार हुआ.

Advertisement
X
म्यूजिक कंपोजर मिथुन (Photo: Instagram/mithoon11)
म्यूजिक कंपोजर मिथुन (Photo: Instagram/mithoon11)

साल की सबसे मचअवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' धमाकेदार तरीके से सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को लेकर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस बीच म्यूजिक कंपोजर मिथुन ने सोशल मीडिया पर 'बॉर्डर 2' के एक बेहद खास स्टूडियो सेशन का वीडियो शेयर किया है. जो वायरल हो रहा है.

'बॉर्डर 2' के सिनेमाघरों में दस्तक देने के मौके पर मिथुन ने 'हिंदुस्तान मेरी जान' एंथम के तैयार होने की एक झलक दिखाई है. यह वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर वायरल हो गया है और फैंस इसे सुनकर गर्व महसूस कर रहे हैं.

कैसे तैयार हुआ बॉर्डर 2 का एंथम?
मिथुन द्वारा शेयर किए गए इस क्लिप में मिथुन एक बड़े सिंगर्स का ग्रुप के साथ 'हिंदुस्तान मेरी जान' एंथम को रिकॉर्ड करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में मिथुन पूरी एनर्जी के साथ म्यूजिक का डायरेक्शन कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर सुनने वालों के दिल में देशभक्ति का जज्बा भर रहा है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mithoon (@mithoon11)

सम्बंधित ख़बरें

'Border 2' का 'पाकिस्तान' है भारत का यह शहर! जानें कहां-कहां हुई फिल्म की शूटिंग
dhurandhar sequel official title revealed, censor grants adult only certificate
बॉर्डर 2 के साथ रिलीज नहीं होगा धुरंधर 2 का टीजर, आदित्य धर बोले- जल्द ही...
Border 2
Border 2 पहले दिन कमाएगी इतने करोड़ रुपये!
Border 2 Movie Review
Review: 'घर से निकले जो राम कभी न लौटे', इमोशनल कहानी में छाए सनी
after gadar 2-jaat success sunny deol has a point to prove with border 2
सनी देओल की बॉर्डर 2 देखकर इमोशनल हुई पब्लिक, थियेटर्स से वायरल किए सीन

मिथुन ने शेयर कर क्या लिखा?
म्यूजिक कंपोजर मिथुन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर कर लिखा, 'आज जब Border 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, तो मैं अपने एक स्टूडियो सेशन का यह क्लिप शेयर कर रहा हूं. सिल्वर स्क्रीन पर हमारी सेना के जवानों की बहादुरी की कहानियां देखने जाएं. जय हिंद'

Advertisement

1997 की क्लासिक 'बॉर्डर' का म्यूजिक तो आज भी लोगों की जुबान पर है. ऐसे में मिथुन के लिए 'बॉर्डर 2' के गाने तैयार करना एक बड़ी चुनौती थी. इस बात का जिक्र वह कई इंटरव्यू में कर चुके हैं. हालांकि, 'हिंदुस्तान मेरी जान' की एक छोटी सी झलक ने यह भी साफ कर दिया है कि उन्होंने फिल्म की विरासत को कायम रखते हुए एक भव्य म्यूजिक तैयार किया है.

फिल्म को मिल रहा तगड़ा रिस्पॉन्स
अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी 'बॉर्डर 2' में सनी देओल के साथ वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ जैसे सितारे नजर आ रहे हैं.रिपब्लिक डे वीक के मौके पर फिल्म के इस एंथम को लेकर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है.  
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    बॉर्डर 2 रिलीज
    करियर राशिफल
    Advertisement