Mumbai Saga Box Office: जॉन-इमरान की फिल्म ने तीसरे दिन कमाए इतने करोड़

बॉक्स ऑफिस पर पहले और दूसरे दिन खराब प्रदर्शन के बाद, जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म मुंबई सागा ने तीसरे दिन रफ्तार पकड़ ली हैं. फिल्म ने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.52 करोड़ की कमाई की. तरण आदर्श के मुताबिक, मुंबई सागा को सकारात्मक रिव्यू मिलने के बावजूद यह फिल्म उम्मीद के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन नहीं कर रही है और इसका कारण कोरोना वायरस महामारी है.

तीसरे दिन मुंबई सागा ने कमाए इतने

व्यापार विश्लेषक तरण आदर्श ने ट्वीट किया, 'मुंबई सागा की कमाई में तीसरे दिन उछाल देखने को मिला. सिंगल स्क्रीन/मास सर्किट में अच्छा लाभ फिल्म को मिल रहा है. कोविड महामारी ने इस फिल्म को नुकसान पहुंचाया है. अब इस हफ्ते की कमाई पर सभी की नजरें जमी हैं. फिल्म का अभी तक का कलेक्शन है - शुक्रवार 2.82 करोड़ रुपये, शनिवार 2.40 करोड़ रुपये, रविवार 3.52 करोड़ रुपये. इसी के साथ भारत में फिल्म की कुल कमाई 8.74 करोड़ रुपये हो गई है.'

#MumbaiSaga jumps, witnesses an upward trend on Day 3... Single screens/mass circuits show healthy gains... #Covid pandemic has played spoilsport... All eyes on weekdays... Fri 2.82 cr, Sat 2.40 cr, Sun 3.52 cr. Total: ₹ 8.74 cr. #India biz.