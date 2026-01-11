'धुरंधर 2 और टॉक्सिक का डर नहीं...', बोले इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन-2 के प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी के फैंस उनकी अपकमिंग और मचअवेटेड फिल्म 'आवारापन 2' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म से जुड़े एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे है, जो फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा रहे हैं. अब फिल्म की रिलीज से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है.

दरअसल हाल ही में फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया था. जो फिल्म अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, उसे मई-जून में शिफ्ट करने की बात सामने आई थी. अब इन खबरों पर मूवी के प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट का स्टेटमेंट सामने आया है.

कब रिलीज होगी आवारापन 2?

माना गया कि फिल्म की रिलीज को धुरंधर 2 (Dhurandhar: Part 2) और टॉक्सिक (Toxic) से बचने के लिए आगे बढ़ाया गया है. हालांकि अब प्रोड्यूसर ने इन खबरों को गलत बताया है.

PTI से बात करते हुए मुकेश भट्ट ने बताया, 'शूटिंग के दौरान इमरान हाशमी का एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ी. इसके बाद उन्हें 45 दिनों तक एक्शन करने की इजाजत नहीं दी गई. इसके बात तय हुआ कि बाकी हाई-ऑक्टेन सीक्वेंस तब तक इंतजार करेंगे जब तक इमरान पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते.' वहीं बॉक्स-ऑफिस मुकाबले की बात करें तो? भट्ट को कोई चिंता नहीं है, उन्होंने साफ कहा, 'मुझे धुरंधर 2 और टॉक्सिक से डर नहीं लगता. प्रोडक्शन की मलेशिया में सिर्फ 20 दिनों की शूटिंग बाकी है, जो इमरान को मेडिकल क्लीयरेंस मिलते ही पूरी कर ली जाएगी.'

इमरान को लगी थी चोट

जानकारी के लिए बता दें कि इमरान फिल्म की शूटिंग के दौरान गंभीर रूप से चोटिल हुए थे. एक एक्शन सीन फिल्माए जाने के दौरान उनके पेट के टिश्यू फट गए थे, जिसकी बाद में सर्जरी भी कराई गई थी. अब फैंस इस सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि ये फिल्म भी पहले वाली की तरह ड्रामा और रोमांस से भरपूर होने वाली है.

क्या है आवारापन की कास्ट?

इमरान हाशमी के साथ 'आवारापन 2' में दिशा पाटनी को कास्ट किया गया है. इसके साथ-साथ पॉपुलर और दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी भी फिल्म में काम कर रही हैं. फिल्म को महेश भट्ट द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो नितिन कक्कड़ फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं.

