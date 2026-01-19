scorecardresearch
 
करण औजला के सपोर्ट में पारुल गुलाटी, देखकर भड़कीं मिस गोरी- तभी चुप रहती हैं औरतें...

रैपर मिस गोरी जिन्होंने आरोप लगाया था कि सिंगर करण औजला ने पलक औजला से अपनी शादी छिपाई है, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस पारुल गुलाटी के बचाव के बाद रिएक्ट किया है.

पारुल गुलाटी पर भड़कीं मिस गोरी (Photo: Instagram/@msgorimusic/@gulati06)
सिंगर करण औजला इस समय एक बड़े विवाद में फंस हुए हैं.फेमस कनाडाई रैपर मिस गोरी ने करण औजला पर अफेयर और धोखे के गंभीर आरोप लगाकर सनसनी फैलाई हुई है. वहीं जब इस मामले में करण को एक्ट्रेस पारुल गुलाटी का सपोर्ट मिला तो मिस गौरी भड़क गईं.

अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर मिस गोरी ने पारुल और उन महिलाओं पर निशाना साधा है, जो एक महिला का साथ देने के बजाय उसे ही कटघरे में खड़ा कर रही हैं. यह विवाद अब केवल पर्सनल आरोपों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें अब कानूनी जांच और इंटरनेशनल मीडिया की एंट्री भी हो चुकी है.

इस पूरे स्कैंडल में नया मोड़ तब आया जब 17 जनवरी को 'किस किसको प्यार करूं 2' की एक्ट्रेस पारुल गुलाटी ने एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में उन्होंने करण औजला का सपोर्ट किया और मिस गोरी के दावों को खारिज करने की कोशिश की. दिलचस्प बात यह रही कि करण की पत्नी पलक औजला ने भी इस वीडियो पर अपना रिएक्शन देते हुए अपने पति का पूरा सपोर्ट किया. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Parul Gulati 🤍 (@gulati06)

मिस गोरी ने किया पटलवार
पारुल गुलाटी के वीडियो से नाराज होकर मिस गोरी ने इंस्टाग्राम पर अपनी भड़ास निकाली. उन्होंने पारुल के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि यही वजह है कि महिलाएं अक्सर चुप रहना पसंद करती हैं. लोग बिना पूरी सच्चाई जाने जजमेंट पास करने लगते हैं और सच बोलने वाली महिला को ही शर्मिंदा किया जाता है. उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि एक ग्लोबल कम्युनिटी के तौर पर हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम किस तरह की विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं, जहां एक महिला दूसरी महिला के साथ खड़ी नहीं हो रही.

कनाडाई रैप जोड़ी 'Nyx & Nym' की मिस गोरी का आरोप है कि वह करण औजला के साथ रिलेशनशिप में थीं. उनका दावा है कि करण ने उनसे अपनी शादी की बात छिपाई थी. जब उन्हें सच्चाई पता चली, तो उन्होंने अपनी आवाज उठानी चाही, लेकिन उनका आरोप है कि औजला की टीम ने उन्हें चुप कराने के लिए हर संभव कोशिश की. मिस गोरी ने यह भी खुलासा किया कि स्थिति को दबाने और गलत खबरें फैलाने के लिए करण की टीम ने एक भारतीय इन्फ्लुएंसर का सहारा भी लिया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस गोरी ने बताया कि यह मामला अब केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है. उनके मुताबिक, कनाडा और अमेरिका के अधिकारी इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ झूठे आपराधिक दावे फैलाए गए ताकि उनकी छवि खराब की जा सके.

