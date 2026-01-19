मृणाल ठाकुर को छोड़कर क्यों भागा एक्स-बॉयफ्रेंड? एक्ट्रेस ने खुद बताई वजह

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार धनुष इस समय एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर के साथ शादी की अफवाहों के चलते सुर्खियों में हैं. दोनों के रोमांस की खबरें भी बीते कुछ महीनों से फैंस का ध्यान खींच रही है. हालांकि खास बात ये है कि इन अफवाहों पर अभी तक दोनों ने ही कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

इस बीच मृणाल ठाकुर की पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार ही चर्चा होती रहती है. एक्ट्रेस ने अपने इंटरव्यू में कई बार दिल टूटने की बात बताई है. हाल ही में उन्होंने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड को लेकर भी बयान दिया था.

अपने एक्स-बॉयफ्रेंड पर बोलीं मृणाल

यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया के साथ एक इंटरव्यू में मृणाल ने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड के भाग जाने की बात याद की. एक्ट्रेस ने बताया कि वह खुश थीं कि रिश्ता काम नहीं आया क्योंकि वे दो अलग-अलग लोग थे जिनके विचार नहीं मिलते थे. अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मृणाल ने बताया कि उनका एक्स-बॉयफ्रेंड बहुत रूढ़िवादी था और यह स्वीकार नहीं कर पाया कि वह एक एक्ट्रेस हैं.

एक्ट्रेस ने कहा, 'वह भाग गया. उसने कहा, 'तुम बहुत इंपल्सिव हो, मैं इससे निपट नहीं सकता', 'तुम एक एक्ट्रेस हो, मैं इससे निपट नहीं सकता.' लेकिन मैं समझती हूं कि वह कहां से आ रहा है - एक बहुत ही रूढ़िवादी बैकग्राउंड से और मैं उसे दोष नहीं देती, मुझे लगता है कि यह उसकी परवरिश है. एक तरह से, यह अच्छा हुआ कि वह चैप्टर खत्म हो गया. क्योंकि भविष्य में, जब हम अपने बच्चों की परवरिश करेंगे, तो उसकी परवरिश मेरे बच्चों के प्रति मेरी परवरिश जैसी नहीं होगी… बच्चे कहेंगे, 'उह, क्या हो रहा है.'

मृणाल ठाकुर और धनुष की शादी की अफवाहें

वहीं पिछले कुछ दिनों से मृणाल ठाकुर और धनुष की शादी को लेकर काफी चर्चा हो रही है. जो लोग नहीं जानते, मृणाल और धनुष ने पहली बार 'सन ऑफ सरदार 2' की स्क्रीनिंग के दौरान डेटिंग की अफवाहों को हवा दी थी. रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि धनुष सिर्फ मृणाल के लिए स्क्रीनिंग में आए थे.

फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मृणाल और धनुष अगले महीने की 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के मौके पर शादी करेंगे. हालांकि दोनों सितारों ने अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

