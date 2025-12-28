scorecardresearch
 
जंगल की सैर पर मौनी रॉय, हुआ चीता से सामना! दहाड़ सुन जान बचाकर भागीं

मौनी रॉय के साथ एक हादसा होते होते बचा. वो जंगल की सैर पर थीं जहां उन्हें चीता की आवाज सुनाई दी. वो अपने साथियों के साथ वहां से जान बचाकर भागीं. इस बारे में मौनी ने इंस्टाग्राम पर बताया है, और अपने ट्रेक की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं.

मौनी रॉय की बची जान (Photo: Instagram @imouniroy)
बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय हाल ही में जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गई थीं. क्योंकि लगभग उनका सामना एक जंगली जानवर से हो ही गया था. मौनी को हाल ही में एक जंगल ट्रेक के दौरान एक डरावना अनुभव हुआ. जो सफर शुरुआत में प्रकृति के बीच एक शांत सैर जैसा लग रहा था, वो अचानक डर और घबराहट में बदल गया. 

जंगली जानवर से टकराईं!

मौनी ने इस बारे में अपने इंस्टाग्राम पर बयां किया. फोटोज शेयर कर एक्ट्रेस ने इस बारे में बताया. शनिवार को मौनी ने इंस्टाग्राम पर अपनी ट्रेक की कुछ तस्वीरें शेयर कीं. तस्वीरों के साथ उन्होंने बताया कि जंगल में चलते समय उनके साथ क्या हुआ.

मौनी ने लिखा- आज जंगल में ट्रेकिंग करने गए थे. ऊपर-नीचे चले, झरनों के बीच से गुजरे, एक तेंदुए/चीता की दहाड़ सुनी और जान बचाकर भागे. सभी को छुट्टियों की शुभकामनाएं.

इसी के साथ मौनी ने अपने ट्रेक की कई फोटोज शेयर कीं, जहां वो चीता प्रिंट पैंट के साथ स्वेटर पहने कैजुअल लुक लिए दिखाई दीं. वो जंगल के बीचोंबीच बैठीं नेचर का लुत्फ उठाती दिखीं. एक्ट्रेस का कैप्शन पढ़कर फैंस को चिंता हो गई कि मौनी ठीक है कि नहीं. कमेंट सेक्शन में जहां कुछ फैंस ने तारीफ की तो वहीं कुछ हालचाल पूछते दिखाई दिए. 

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

खुद बनाया था खाना

ट्रेक पर जाने से पहले मौनी ने घर पर बिताए अपने समय की भी झलक दिखाई थी. इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने अपनी किचन से एक फोटो शेयर की और फैंस से पूछा कि वो क्या बना रही हैं. उन्होंने लिखा- बहुत समय बाद, बताओ क्या डिश है? बाद में उन्होंने खाने का खुलासा भी किया. खाने का वीडियो शेयर करते हुए मौनी ने लिखा- डीमर झाल, आलू शेद्धो, घी राइस, सब कुछ मैंने खुद बनाया.

काम की बात करें तो मौनी रॉय के पास कई प्रोजेक्ट्स हैं. वो जल्द ही एक अपकमिंग ओटीटी थ्रिलर में नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ निमृत कौर अहलूवालिया और शहीर शेख होंगे.

इसके अलावा मौनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में भी नजर आएंगी. इस फिल्म का निर्देशन डेविड धवन कर रहे हैं और इसमें वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े, कुब्रा सैत, मनीष पॉल, रोहित सराफ, राजीव खंडेलवाल, नितीश निर्मल और श्रीलीला भी शामिल हैं.

इसके साथ ही मौनी मधुर भंडारकर की आने वाली फिल्म ‘द वाइव्स’ में भी दिखाई देंगी, जिसमें सोनाली कुलकर्णी और राहुल भट्ट भी अहम भूमिकाओं में हैं.

---- समाप्त ----
