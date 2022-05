लाल आंखें, चेहरे पर तेज, 'ब्रह्मास्त्र' में Mouni Roy का लुक देख यूजर्स बोले- Naagin is Back

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र पार्ट वनः शिवा' का टीजर रिलीज हो चुका है, जिसका फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इस टीजर के साथ मेकर्स ने बताया है कि आखिर फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज होगा. 15 जून को पता चलेगा कि आखिर 'शिवा' के पास ब्रह्माण से बुरी शक्तियों को खत्म करने की कौन सी पावर्स हैं. आलिया भट्ट फिल्म में 'ईशा' के रोल में नजर आएंगी.

लुक के लिए मौनी हुईं ट्रोल

टीजर में अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय और नागार्जुन का भी पहला लुक सामने आ चुका है. हर कोई मौनी रॉय के अवतार को देखकर चौंक गया है. दरअसल, फिल्म में मौनी रॉय विलेन बनीं नजर आएंगी. लुक की बात करें तो मौनी रॉय की लाल आंखे, चेहरे पर तेज, हैवी मेकअप, बोल्ड लिप्स और गले में तंत्र विद्या से बनी मालाएं नजर आ रही हैं. काले कपड़ों में यह एकदम 'चुडैल' जैसी दिख रही हैं. हालांकि, यह हमारा नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है.

mouni roy is going to slayyy i'm so freakin excited to see her as the antagonist 🔥#mouniroy #brahmastra pic.twitter.com/gxTylKy8ST