15 साल बड़े आमिर खान की बनीं मां, मोना सिंह को हुई थी परेशानी? बोलीं- एक पल भी...

‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ जैसे आइकॉनिक शो से हिंदी टेलीविजन में कदम रखने वाली मोना सिंह ने अपने करियर में काफी लंबा सफर तय किया है. टीवी शोज और फिल्मों में काम करने के अलावा मोना कई वेब सीरीज का भी हिस्सा रह चुकी हैं. वो आखिरी बार आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आई थीं.

15 साल बड़े आमिर की मां का निभाया किरदार

मोना सिंह ने ‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ हिट शो से अपने करियर की शुरुआत की थी. वो लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान की मां का रोल भी निभा चुकी हैं. जहां उनके और एक्टर के बीच के ऐज गैप को लेकर खूब चर्चा हुई थी. न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें कभी रिस्क लेने से डर नहीं लगा और न ही इस बात की चिंता रही कि कहीं उन्हें एक ही तरह के रोल में बांध दिया जाएगा.

उन्होंने आमिर खान की फिल्म ‘लाल सिंह चड्ढा’ में उनकी मां का किरदार निभाने को लेकर भी बात की और कहा कि इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई. मोना ने बताया कि जब उन्हें ये रोल ऑफर हुआ, तब उन्होंने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि आमिर उनसे उम्र में करीब 15 साल बड़े हैं.

जस्सी से मिली थी पहचान

मोना सिंह ने अपने टीवी डेब्यू के लिए भी जस्सी जैसी कोई नहीं शो को चुना था, जहां उनका रंग रूप ही बदला हुआ था, ये बहुत रिस्की कैरेक्टर था. इस बारे में बात करते हुए कहा कि- ये एक तरह का रिस्क जरूर था क्योंकि ज्यादातर लोग अपने डेब्यू में सुंदर और परफेक्ट दिखना चाहते हैं. लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे काम करना है. ये मेरा पहला शो था जिसमें मुझे लीड रोल मिल रहा था, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा.

मोना ने आगे कहा कि- मैंने बस अपने मम्मी-पापा से इतना कहा था कि एक शो आ रहा है और उसमें मैं बिल्कुल अलग लुक में दिखूंगी. उसमें एक मेकओवर भी है. तो वो बोले कि ठीक है, ये तो हिट होगा. उस समय इस तरह का कोई शो नहीं था. ज्यादातर सीरियल किचन पॉलिटिक्स पर आधारित होते थे, जबकि ये शो ऑफिस की दुनिया में सेट था. वो भी एक फैशन हाउस, जहां जस्सी नाम की लड़की होती है जिसे फैशन की कोई समझ नहीं होती.

