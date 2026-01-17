दिशा पाटनी के 'BF' तलविंदर संग रिश्ते में थी हसीना? तोड़ी चुप्पी, बोली- 15 साल...

फेमस पंबाजी सिंगर तलविंदर इन दिनों एक्ट्रेस दिशा पाटनी संग अपने रिश्ते को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. तलविंदर और दिशा को जब से नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी में साथ देखा गया है तब से उनकी डेटिंग की चर्चा जोरों-शोरों पर हो रही है. मगर दिशा संग डेटिंग की सुर्खियों के बीच सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया गया कि सिंगर दिशा से पहले मॉडल सोनी कौर संग रिश्ते में थे. अब इन खबरों पर सोनी ने चुप्पी तोड़ी है और सच बताया है.

तलविंदर संग रिश्ते पर क्या बोलीं मॉडल सोनी?

सिंगर तलविंदर संग नाम जुड़ने पर सोनी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करके तलविंदर की एक्स गर्लफ्रेंड होने की खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि उनका नाम दिशा पाटनी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ न जोड़ें.

सोनी कौर ने अपनी पोस्ट में लिखा- मैंने अपनी पोस्ट में किसी की तरफ निशाना नहीं साधा था. मैंने सिर्फ आज के दौर के कल्चर पर अपनी राय रखी थी, जहां रिश्तों की गरिमा को नजरअंदाज किया जा रहा है. मैं इन लोगों को पर्सनली नहीं जानती हूं. बस एक बार किसी सोशल इवेंट में नॉर्मल बात हुई थी. इसे पब्लिक करना गलत है. इसकी वजह से मुझे जरूरत से ज्यादा अटेंशन मिल रही है, जो मुझे पसंद नहीं है.

'मैं पिछले 15 सालों से ज्यादा वक्स से एक मॉडल के रूप में काम कर रही हूं. मैं अपनी प्रोफेशनल रेप्युटेशन को महत्व देती हूं. मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम किसी के भी पास्ट या प्रेजेंट रिलेशनशिप्स के साथ जोड़ा जाए. मैं कंट्रोवर्सी करके पब्लिसिटी नहीं चाहती. कृपया मेरा नाम तलविंदर के साथ जोड़ना बंद करें. उनके साथ हुई एक छोटी सी बातचीत के अलावा मैं उन्हें नहीं जानती.

दिशा-तलविंदर के रिश्ते का क्या है सच?

दरअसल, कुछ समय पहले नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी में दिशा पाटनी सिंगर तलविंदर के हाथों में हाथ डाले दिखी थीं. दोनों के कई वीडियोज वायरल हुए, जिसके बाद उनके डेटिंग की खबरें हर तरफ फैल गईं. हालांकि, दिशा या तलविंदर ने अब तक अफेयर की खबरों पर रिएक्ट नहीं किया है.

मगर दिशा और तलविंदर के अफेयर की खबरें वायरल होने पर मॉडल सोनी कौर ने क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की थी, जिसके बाद कई लोगों ने दावा किया कि सोनी ने पोस्ट के जरिए तलविंदर पर निशाना साधा है. हालांकि, अब सोनी ने इस चीज को पूरी तरह नकार दिया है.

