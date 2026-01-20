रिपब्लिक डे परेडः कर्तव्य पथ पर दिखेगा इस म्यूजिक डायरेक्टर का जलवा, वंदे मातरम को देंगे नई धुन

भारत के गौरव और ऑस्कर विजेता म्यूजिशियन एमएम कीरवानी के लिए यह साल बहुत ही खास होने वाला है. एक तरफ जहां वे अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' को लेकर दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें एक ऐसा सम्मान मिला है जो हर भारतीय कलाकार का सपना होता है.

और पढ़ें

इस साल गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर कर्तव्य पथ की फिजाओं में कीरवानी का संगीत गूंजेंगा. यह मौका इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन देशभक्ति गीत 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी. इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए कीरवानी ने विशेष धुन तैयार की है.

26 जनवरी को दिखेगा कीरवानी का संगीत

X पर इस बात की घोषणा करते हुए, कीरवानी ने लिखा, 'फेमस गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर, मुझे संस्कृति मंत्रालय के तहत 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड के लिए संगीत कंपोज़ करने का बहुत सम्मान और सौभाग्य महसूस हो रहा है. यह शानदार प्रस्तुति पूरे भारत से 2,500 कलाकारों द्वारा दी जाएगी. हमारे देश की भावना का जश्न मनाने के लिए हमारे साथ बने रहें — वंदे मातरम.'

4 साल पहले जीता ऑस्कर अवॉर्ड

जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि डायरेक्टर राजामौली की फिल्म आरआरआर में भी कीरवानी ने म्यूजिक दिया था. फिल्म का गाना नाटू-नाटू ने 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर जीता था.



फिल्म 'वाराणसी' और 2027 का इंतजार

गणतंत्र दिवस की इस बड़ी घोषणा के साथ-साथ कीरवानी अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' के कारण भी चर्चा के केंद्र में हैं. हाल ही में हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में इस फिल्म का भव्य 'ग्लोबट्रॉटर लॉन्च इवेंट' आयोजित किया गया था, जिसमें महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे दिग्गज सितारे शामिल हुए थे.

Advertisement

वाराणसी का गाना हुआ वायरल

फिल्म 'वाराणसी' को लेकर सस्पेंस बढ़ाते हुए कीरवानी ने इवेंट में पृथ्वीराज सुकुमारन के किरदार 'कुंभा' का एंट्री म्यूजिक भी लॉन्च किया था. इस धांसू म्यूजिक ने ऑडियंस के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है. आपको बता दें कि इस शानदार इवेंट को JioHotstar पर लाइव स्ट्रीम किया गया, जिसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे.



---- समाप्त ----