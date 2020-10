मिर्जापुर 2: भौकाल दिखाने तय वक्त से 1 दिन पहले आए कालीन भैया, जानें कहां देखें

मिर्जापुर 2 रिलीज से एक दिन पहले ही अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होना शुरू हो गया है. अमेजन प्राइम वीडियो पर आप इस सीरीज को देख सकते हैं. इस सीरीज में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु शर्मा, श्वेता त्रिपाठी और रसिका दुग्गल अपने किरदार को दोबारा निभाते नजर आएंगे. इनके अलावा और भी कई नए किरदार सामने आने वाले हैं.

फैंस इस शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ऑडियन्स को हैरान करते हुए ये लोकप्रिय वेबसीरीज अपने तय समय से एक दिन पहले ही रिलीज हो चुकी है जिसके चलते फैंस को शानदार सरप्राइज मिला है और कई फैंस ट्वीट्स के सहारे अमेजन प्राइम वीडियो और शो के मेकर्स को शुक्रिया अदा कर रहे हैं.

October 22 it's on already ...#Mirzapur2 pic.twitter.com/MsFuMLBrBY