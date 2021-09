अनन्या पांडे की लाइगर में नजर आएंगे Mike Tyson, करण जौहर ने किया स्वागत

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे काफी समय से फिल्म लाइगर को लेकर सुर्खियों में हैं. अब इस फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट्स सामने आ गए हैं. फिल्म में अनन्या साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के अपोजिट नजर आएंगी. इसके अलावा अब ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म में विख्यात बॉक्सर माइक टायसन की भी एंट्री हो गई है. माइक इस फिल्म का हिस्सा होंगे. फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी शेयर कर दी है.

करण जौहर ने किया बॉक्स का स्वागत

करण जौहर ने ट्विटर पर माइक टायसन का एक इंट्रोडक्ट्री वीडियो शेयर किया है जो एक मिनट से भी ज्यादा लंबा है. ये वीडियो लिजेंड्री बॉक्सर के लिए एक ट्रिब्यूट भी है और साथ ही उनके स्वागत में भी इसे बनाया गया है. साथ ही टीजर में माइक के कैरेक्टर की भी हिंट मिल रही है. करण जौहर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि- इतिहास में पहली बार रिंग के किंग को हम इंडियन सिनेमा में बड़े पर्दे पर देखेंगे. #LIGER की टीम में हम माइक टायसन का स्वागत करते हैं. #NamasteTyson.

For the first time ever, the king of the ring will be seen on the big screens of Indian cinema! Welcoming @MikeTyson to the #LIGER team!🥊 #NamasteTyson@TheDeverakonda @ananyapandayy #PuriJagannadh @charmmeofficial @apoorvamehta18 @RonitBoseRoy @meramyakrishnan @iamVishuReddy pic.twitter.com/pl5AnUSB35