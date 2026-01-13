scorecardresearch
 
अमेरिकन एक्ट्रेस संग रिश्ते में थे करण औजला, किया चीट? विवादों पर पत्नी ने किया रिएक्ट

सिंगर करण औजला पर अमेरिका की सिंगर Ms Gori ने धोखा देने का आरोप लगाया है. Ms Gori का कहना है कि वो करण के साथ प्राइवेट रिलेशनशिप में थीं और उन्हें ये नहीं पता था कि वो शादीशुदा हैं.

करण औजला पर गंभीर आरोप (Instagram @karanaujla)
तौबा-तौबा फेम सिंगर करण औजला एक बार फिर विवादों में आ गए हैं. अमेरिका की मशहूर सिंगर-एक्ट्रेस Ms Gori ने उन पर चीट करने का आरोप लगाया है. सिंगर का कहना है कि वो करण संग प्राइवेट रिलेशनशिप में थीं. उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो शादीशुदा हैं. जब उन्हें इस बात का पता चला और उन्होंने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, तो उन्हें चुप कराया करा दिया गया. आरोपों पर करण औजला चुप हैं, लेकिन उनकी पत्नी पलक औजला का पहला रिएक्शन सामने आ चुका है. 

पलक ने शेयर की पहली पोस्ट?

करण औजला और पलक करीब दस साल तक रिलेशनशिप में थे. करीब एक दशक तक एक-दूसरे को जानने के बाद दोनों ने 2023 में शादी कर ली. शादी के सालों बाद अब जब करण के कैरेक्टर पर सवाल उठे, तो उनकी पत्नी ने एक तस्वीर के जरिए बहुत कुछ कह दिया. असल में विवादों के बीच पलक ने इंस्टाग्राम पर करण संग एक तस्वीर शेयर की है. 

पलक औजला की पोस्ट

तस्वीर में पलक, करण से कुछ कहती दिख रही हैं. करण पत्नी की बातों को ध्यान से कान लगाकर सुन रहे हैं. पलक ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन फैन्स इसे सिंगर को लेकर चल रही अफवाहों का जवाब मांग रहे हैं. अभी तक पलक और करण औजला में से किसी ने भी इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है. 

कौन हैं करण की वाइफ पलक?

करण औजला की पत्नी पलक एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं. वो पीकेआर स्टूडियो मेकअप बाय पलक की मालकिन हैं. पलक कनाडा में रहती हैं. फैंस उन्हें न सिर्फ करण के साथ उनके रिश्ते के लिए, बल्कि उनके प्रोफेशनल और पर्सनल स्टाइल के लिए भी पसंद करते हैं. 

क्या है विवाद?

अमेरिकन आर्टिस्ट ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक चौंकाने वाला स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें दिखाया कि औजला की टीम ने इन्फ्लुएंसर्स को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी. सिंगर के खिलाफ जानकारी फैलने से रोकने की कोशिश की. 

ms gori की पोस्ट

Ms Gori ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, कई इन्फ्लुएंसर्स ने मुझे मैसेज किया है कि औजला की टीम उन्हें कोर्ट ले जाने और मुकदमा करने की धमकी दे रही हैं. क्योंकि वो मुझे फिर से चुप कराना चाहते हैं. मैं चुप नहीं रहूंगी और ये साफ कर दूंगी. महिलाओं को चुप कराना बंद करो. जोड़-तोड़ बंद करो. 

कौन हैं Ms Gori?

Ms Gori एक यूएस बेस्ड सिंगर और इन्फ्लुएंसर हैं, जो इंस्टाग्राम पर msgorimusic नाम से फेमस हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 25.4K फॉलोअर्स हैं. 

देखते हैं कि पूरे विवाद पर करण औजला का क्या रिएक्शन आता है. 

---- समाप्त ----
