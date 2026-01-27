scorecardresearch
 
'एक्ट्रेस संग दूसरा परिवार बसाना चाहते हैं?' शादीशुदा डायरेक्टर से पूछा सवाल, भड़के फैंस

प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने डायरेक्टर लोकेश कनगराज पूछा कि क्या वो एक आखिरी सवाल पूछ सकता है. जब निर्देशक ने इसकी इजाजत दी, तो शख्स ने उनसे पूछा, 'लोकेश, सोशल मीडिया पर आपकी एक एक्ट्रेस के साथ लव स्टोरी की चर्चा चल रही है. क्या आप फैमिली बनाने वाले हैं?'

डायरेक्टर लोकेश कनगराज से हुआ सवाल (Photo: Screengrab)
डायरेक्टर लोकेश कनगराज से हुआ सवाल (Photo: Screengrab)

साउथ फिल्ममेकर लोकेश कनगराज अपने बढ़िया काम के चलते फैंस के फेवरेट बने हुए हैं. उन्होंने हाल ही में प्रेस से बातचीत की. लोकेश ने कॉन्फ्रेंस के दौरान रजनीकांत के साथ अपनी पिछली फिल्म 'कुली' से लेकर अल्लू अर्जुन के साथ आने वाली फिल्म तक हर चीज पर चर्चा की. लेकिन सबसे ज्यादा शोर उस पल को लेकर मच रहा है, जब एक रिपोर्टर ने उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल किया.

डायरेक्टर से किया गया 'चीप' सवाल 

प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने लोकेश कनगराज पूछा कि क्या वो एक आखिरी पूछ सकता है. जब निर्देशक ने इसकी इजाजत दी, तो शख्स ने उनसे पूछा, 'लोकेश, सोशल मीडिया पर आपकी एक एक्ट्रेस के साथ लव स्टोरी की चर्चा चल रही है. क्या आप फैमिली बनाने वाले हैं?' इसपर डायरेक्टर ने शांत रहकर जवाब दिया, 'नहीं सर. मेरी पहले से ही एक फैमिली है.' रिपोर्टर फिर भी नहीं माना और उनके 'दूसरे परिवार' के बारे में जानने की जिद्द करता रहा. इसपर डायरेक्टर ने आगे के सवाल को जवाब ना देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया.

इंटरनेट लोकेश के इस शांत व्यवहार की तारीफ हो रही है. दूसरी तरफ लोकेश के फैंस और अन्य यूजर्स ने रिपोर्टर के 'चीप व्यवहार' की निंदा की है. फैंस इस सवाल पूछने के तरीके से काफी नाराज हैं. एक्स (पहले ट्विटर) पर रिपोर्टर की आलोचना हो रही है. एक यूजर ने गुस्से में लिखा, 'रिपोर्टर का बेवकूफाना सवाल: हम सुन रहे हैं कि आप एक एक्ट्रेस से प्यार में हैं और जल्द ही दूसरी फैमिली बनाने वाले हैं. क्या ये सच है? लोकेश कनगराज: नहीं. मेरी पहले से ही फैमिली है. पता नहीं लोकेश ने इसे इतनी कैजुअली क्यों लिया. ऐसे मेंटल्स को वहीं थप्पड़ मारना चाहिए.'

दूसरे यूजर ने क्लिप शेयर करते हुए लिखा, 'बहुत चीप व्यवहार'. एक फैन ने गुस्से में लिखा, 'इन तथाकथित जर्नलिस्ट्स को पता भी नहीं था कि वो शादीशुदा हैं और उनके बच्चे हैं.' एक और ने लिखा, 'बहुत चीप हरकत थी ये.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ये सच में बहुत बुरा और बहुत चीप है. ये मजाक नहीं है.'

जानकारी के लिए बता दें कि डायरेक्टर लोकेश कनगराज की शादी 2012 से ऐश्वर्या से हुई थी. उनकी दो बेटियां हैं. डायरेक्टर की पिछली फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम 'कुली' था. इसमें रजनीकांत लीड रोल में थे. जल्द लोकेश, एक्टर अल्लू अर्जुन के साथ एक फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं.

