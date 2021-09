साहिल खान पर बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, केस दर्ज

पूर्व मिस्टर इंडिया और बॉडी बिल्डर मनोज पाटिल को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक्टर साहिल खान और तीन अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. मुंबई पुलिस ने इसकी जानकारी दी.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि 8 सितंबर को मनोज पाटिल ने साहिल खान के खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दी थी कि साहिल खान उसे परेशान कर रहा है. इसके बाद बुधवार आधी रात मनोज पाटिल ने आत्महत्या की कोशिश की थी. फिलहाल वो कूपर अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है.

मनोज पाटिल ने एक सुसाइड नोट भी लिखा था. इसमें उन्होंने एक्टर साहिल खान का जिक्र किया है. इसी मामले में साहिल पर अब केस दर्ज हुआ है. वहीं मनोज पाटिल की मैनेजर परी नाज ने इस मामले में कहा था कि साहिल खान, मनोज को एक साल से अधिक समय से परेशान कर रहा था. उनका फोन नंबर वायरल कर दिया गया था.



सलमान ने शेयर किया दोस्त शाहरुख का नया एड, एक्टर बोले- 'अभी भी प्यार का बंधन है'

#Maharashtra | Case has been registered against actor Sahil Khan and three others for allegedly instigating actor Manoj Patil to attempt suicide: Mumbai Police



Patil is currently undergoing treatment at a hospital in Mumbai