2 साल में टूटी फेमस एक्ट्रेस की शादी! जिम ट्रेनर पति से लिया तलाक, ऐसी है चर्चा

हाल ही में टीवी कपल माही विज और जय भानुशाली ने 14 साल बाद अलग होने का फैसला कर लिया. अब एक और कपल के अलग होने की खबर आ रही है. पंजाबी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस मैंडी ठक्कर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. खबर है कि मैंडी और उनके पति शेखर कौशल ने शादी के महज दो साल बाद ही अलग होने का फैसला कर लिया है. चर्चा ये भी है कि शुक्रवार को कोर्ट की मंजूरी भी मिल गई है.

बता दें कि मैंडी और शेखर की शादी फरवरी 2024 में हुई थी, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके बीच अनबन की खबरें आ रही थीं. अब कानूनी तौर पर अलग होने के इस फैसले ने उनके फैंस को हैरान कर दिया है.

शादी के एक साल बाद ही आई दरार!

मैंडी ठक्कर और फिटनेस ट्रेनर शेखर कौशल ने 13 फरवरी 2024 को हिंदू और सिख दोनों रीति-रिवाजों से हुई थी. शेखर एक सफल फिटनेस कंपनी के सीईओ भी हैं. हालांकि, उनका यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल सका. रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों साल 2025 से ही एक-दूसरे से अलग रह रहे थे.

न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में आपसी तलाक (Mutual Divorce) के लिए अपनी शुरुआती अर्जी दाखिल की और दोनों पक्षों के बयान रिकॉर्ड किए. मैंडी के वकील ईशान मुखर्जी ने बताया कि दोनों के बीच कुछ निजी मतभेद थे, जिन्हें सुलझाया नहीं जा सका, इसलिए उन्होंने अलग होने का रास्ता चुना.

लंदन से मुंबई तक का सफर

मैंडी ठक्कर का जन्म और पालन-पोषण यूके के वॉल्वरहैम्प्टन में हुआ था. वह मूल रूप से पंजाब के फगवाड़ा के एक पारंपरिक सिख परिवार से ताल्लुक रखती हैं. एक्टिंग का शौक उन्हें बचपन से ही था, इसलिए 17 साल की उम्र में वह ड्रामा की पढ़ाई करने लंदन चली गईं. इसके बाद मैंडी साल 2009 में भारत आ गईं और मुंबई को अपना ठिकाना बनाया. काफी स्ट्रगल के बाद 2010 में उन्हें बब्बू मान के साथ फिल्म 'एकम - सन ऑफ सॉइल' में पहला मौका मिला.

पंजाबी सिनेमा में बनाई खास पहचान

साल 2012 में आई फिल्म 'मिर्जा - द अनटोल्ड स्टोरी' मैंडी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई. इसमें उन्होंने गिप्पी ग्रेवाल के साथ 'साहिबा' का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया. इसके बाद उन्होंने 'तू मेरा 22 मैं तेरा 22' में हनी सिंह और अमरिंदर गिल के साथ अपनी कॉमेडी का हुनर दिखाया. मैंडी सिर्फ पंजाबी फिल्मों तक सीमित नहीं रहीं, उन्होंने तमिल फिल्म 'बिरयानी' के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी कदम रखा. 'रब्ब दा रेडियो' जैसी फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री में एक मजबूत पहचान दिलाई.

हालिया प्रोजेक्ट्स और म्यूजिक वीडियो

मैंडी हाल ही में फिल्म 'एना नू रहना सहना नी औंदा' में नजर आई थीं, जिसकी कहानी कनाडा में रहने वाले छात्रों और पड़ोसियों के बीच की मजेदार तकरार पर आधारित थी. फिल्मों के अलावा वह म्यूजिक इंडस्ट्री का भी एक बड़ा चेहरा रही हैं. उन्होंने एमी विर्क, जुबिन नौटियाल और यो यो हनी सिंह जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ कई सुपरहिट म्यूजिक वीडियो में काम किया है.

