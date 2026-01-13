scorecardresearch
 
'जिंदगी का अहम हिस्सा रहे हैं अर्जुन कपूर', ब्रेकअप के 2 साल बाद बोलीं मलाइका अरोड़ा

अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद भी मलाइका अरोड़ा ने माना कि आज भी उनकी जिंदगी में अर्जुन की खास जगह है. मलाइका ने साथ ही बताया कि उनकी पर्सनल लाइफ के खूब चर्चे होते हैं, जिसपर अब वो ध्यान नहीं देती हैं.

मलाइका अरोड़ा-अर्जुन कपूर का रिश्ता (Credit: Instagram @MalaikaArora)
मलाइका अरोड़ा की जिंदगी हमेशा से सुर्खियों में रही है. अरबाज खान से तलाक के बाद उन्हें एक्टर अर्जुन कपूर से प्यार हुआ. वो हर जगह साथ दिखाई देते थे. हालांकि कुछ साल के बाद दोनों अलग हो गए. लेकिन मलाइका की जिंदगी में आज भी अर्जुन की एक खास जगह है. इस बारे में उन्होंने खुद बताया.

अर्जुन की खास जगह

एक्टर अर्जुन कपूर के साथ उनका रिश्ता और फिर ब्रेकअप भी खूब सुर्खियों में रहा. अर्जुन मलाइका के पिता के देहांत के वक्त भी उनके पास मौजूद रहे थे. वो बिल्डिंग के बाहर से ही उनकी देखभाल करते दिखे थे. 

द नम्रता जकारिया शो में बातचीत के दौरान मलाइका ने कहा कि लोग उनकी निजी जिंदगी में हद से ज्यादा झांकने की कोशिश करते हैं, जिसे उन्होंने 'बॉर्डरलाइन वॉय्यरिज्म' कहा. वो आगे बोले- मुझे लगता है गुस्सा और दुख जिंदगी के किसी एक दौर में होते हैं. हम सब इंसान हैं, हर कोई कभी न कभी गुस्सा, उदासी और निराशा से गुजरता है. लेकिन समय के साथ चीजें बदलती हैं. भले ही यह बात घिसी-पिटी लगे, लेकिन समय सच में सब ठीक कर देता है.

उन्होंने आगे कहा- सब कुछ चाहे जैसा भी रहा हो, अर्जुन मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा रहे हैं. मैं अपने अतीत या भविष्य के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती. इस पर पहले ही बहुत कुछ लिखा और दिखाया जा चुका है. मेरी निजी जिंदगी मीडिया के लिए जैसे एक फीडिंग ग्राउंड बन गई है.

पर्सनल लाइफ का एक्सेस

मलाइका का मानना है कि आजकल लोगों को सेलेब्रिटीज की जिंदगी तक बहुत ज्यादा पहुंच मिल गई है. उन्होंने कहा- मैं हमेशा कहती हूं कि यह इस काम का हिस्सा है. यह लगभग झांकने जैसी आदत बन गई है, अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, तो आपको यह सब झेलने के लिए तैयार रहना पड़ता है. लेकिन हमें यह तय करने का हक होना चाहिए कि हम अपनी निजी जिंदगी का कितना हिस्सा सार्वजनिक करना चाहते हैं. आज के दौर में तो छींक भी खबर बन जाती है, हर किसी को सब कुछ पता चल जाता है.

मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर का रिश्ता लगभग 5 से 6 साल तक चला. उन्होंने 2018-2019 के आसपास डेटिंग शुरू की थी, जिसके बाद वे अक्सर साथ देखे जाते थे. रिपोर्ट्स के अनुसार, 2024 में दोनों आपसी सहमति से अलग हो गए. इस दौरान वे एक-दूसरे के साथ एक गहरे और प्यार भरे रिश्ते में थे. दोनों के बीच 11 साल का फासला है. 

---- समाप्त ----
