लक्ष्मी: 'बम भोले' गाने में अक्षय का जबरदस्त डांस, रौद्र रूप देख उड़ेंगे होश

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म लक्ष्मी सभी को हैरान कर रही है. फिल्म को लेकर बवाल जरूर हुआ है, नाम भी बदल दिया गया है, लेकिन फिर भी इसको लेकर बना बज कम नहीं हुआ है. अब मेकर्स ने लक्ष्मी फिल्म के एक ऐसे गाने को रिलीज कर दिया है जो देख फैन्स की धड़कनें बढ़ गई हैं, वे अक्षय को देख हैरान रह गए हैं.

रौद्र रूप में अक्षय का डांस

सोशल मीडिया पर लक्ष्मी का गाना बम भोले वायरल हो चुका है. ये जबरदस्त अंदाज में इस समय ट्रेंड कर रहा है और अक्षय का रौद्र रूप सभी को डरा रहा है. अक्षय ने इससे पहले भी कई गानों पर डांस किया है, लेकिन इस बार उनके गाने में कुछ अलग ही जादू है. वे सिर्फ डांस नहीं कर रहे हैं, कुछ बड़ा कहने की कोशिश कर रहे हैं. लाल साड़ी पहने खुले बालों में अक्षय का लुक डरा भी रहा है और फिल्म को लेकर उत्साह को भी बढ़ा रहा है. तीन मिनट लंबे इस गाने में अक्षय कभी तांडव करते दिख रहे हैं तो कभी शिव भक्ति में झूम रहे हैं. गाने के बोल भी फैन्स को पसंद आ गए हैं.

फैन्स बन गए अक्षय के दीवाने



बम भोले गाने को लेकर फैन्स अक्षय की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. गाने को रिलीज हुए सिर्फ कुछ ही घंटे हुए हैं और इसने 5 लाख के करीब व्यूज हासिल कर लिए हैं. सोशल मीडिया पर फैन्स अक्षय की तारीफ में काफी कुछ लिख रहे हैं. एक यूजर कहते हैं- मैं आपकी ज्यादा बड़ी फैन नहीं हूं. लेकिन आप नेशनल अवॉर्ड डिसर्व करते हैं. दूसरे यूजर लिखते हैं- ये कितना बेहतरीन गाना है. हमने तीन बार ये गाना सुन लिया है. आपकी परफॉर्मेंस कमाल लग रही है. वहीं कई तो फैन्स ऐसे भी हैं जो इसे अब तक का बेस्ट गाना बता रहे हैं. यूजर अलग हैं लेकिन सभी के जज्बात लक्ष्मी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं.

As Akkian, I'm used to expecting the best from @akshaykumar sir at each new performance but this went way beyond my expectations! #BamBholle is FANTASTIC and #AkshayKumar is just BRILLIANT. Can't stop watching ithttps://t.co/WnkNbjsPlV#Laxmii #ProudAkkian pic.twitter.com/HvHPqG7YTX — Akshay Kumar Italy (@akkikumaritaly) November 3, 2020

Yuhi apke fan nhi hum..

You deserve another National award for this .. @akshaykumar

Actor ... superstar. ... #BamBholle pic.twitter.com/YfOqnbp5zI — Shri (@deb_Akkian) November 3, 2020

I don't think anyone can deny that #BamBholle is an absolute banger! 🔥🔥



A powerpacked performance by Akshay Kumar and the dance troupe! An exhilarating composition by Ullumanati & sung by Viruss! pic.twitter.com/51X7DHrpg0 — ANMOL JAMWAL (@jammypants4) November 3, 2020

लक्ष्मी की बात करें तो फिल्म में अक्षय एक किन्नर का रोल अदा करने वाले हैं. उनके साथ कियारा आडवाणी भी सभी को इंप्रेस करने के लिए एकदम तैयार दिख रही हैं. फिल्म 9 नवंबर को डिसन्नी हॉटस्टर पर रिलीज होने वाली है.