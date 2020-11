Laxmi Public Review: फैंस को पसंद नहीं आ रही अक्षय कुमार की फिल्म, वायरल हुए फनी मीम्स

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म लक्ष्मी सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रही है. क्रिटिक्स रिव्यू और ऑडियंस रिएक्शन के आधार पर कहा जा सकता है कि फिल्म पब्लिक को इंप्रेस कर पाने में नाकाम रही है. एक तरफ जहां एक्टिंग के पूरे मार्क्स कलाकारों को मिले हैं वहीं कहानी और मैसेज को डिलीवर कर पाने में फिल्म कमजोर नजर आई है.

सोशल मीडिया पर लोग फिल्म लक्ष्मी के मीम्स बनाकर शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने मिर्जापुर का एक सीन शेयर करते हुए लिखा, "अक्षय कुमार की लक्ष्मी देख रहे लोग बोले- हम आपसे बेहतर उम्मीद किए थे." एक अन्य यूजर ने मीम में आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल, शाहिद कपूर, वरुण धवन और टाइगर श्रॉफ को उठाकर ले जाते हुए दिखाया है.

After 5 minutes of watchin laxmi bomb

Me #LaxmiiReview pic.twitter.com/YJwPaHo3bU — DirectBabu (@BabuDirect) November 10, 2020

#LaxmiiReview



Sushant Singh fan ne dhika diya ..



Yeah to first movie aayi hai



Abhi to aage full bullywood ka yahi karna hai



Meanwhile pic.twitter.com/wGCsaOKXm3 — AVA (@TiwariAva) November 10, 2020

मीम के कैप्शन में यूजर ने लिखा- अक्षय कुमार को कुछ इस तरह का फेयरवेल देने की जरूरत है. एक यूजर ने लालू प्रसाद यादव वाला मीम शेयर किया, तो वहीं एक अन्य ने शरद केलकर की तारीफ करते हुए कहा है कि फिल्म में जो एकमात्र चीज अच्छी लगी वो थी शरद केलकर की एक्टिंग. इसी तरह के तमाम मीम्स और ओपिनियन लोगों ने शेयर किए हैं.

बता दें कि लक्ष्मी बॉम्ब पर रिएक्शन दे रहे लोगों में से ज्यादातर का कहना है कि फिल्म मैसेज डिलीवर करने के मामले में कहीं न कहीं हल्की पड़ गई. साथ ही जिन लोगों ने ऑरिजनल फिल्म कंचना देख रखी थी उनका मानना है कि मूल फिल्म इस रीमेक से कहीं ज्यादा दमदार थी.

