Kalpana Lajmi के इलाज के लिए आलिया भट्ट-आमिर खान ने भरे थे पैसे, ललिता लाजमी ने किया खुलासा

फिल्मकार कल्पना लाजमी को दुनिया से गए हुए तीन साल हो गए हैं. कल्पना का निधन 23 सितम्बर 2018 को हुआ था. उन्हें किडनी में कैंसर था और वह यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से भी जूझ रही थीं. कल्पना लाजमी की तीसरी पुण्यतिथि पर उनकी मां ललिता लाजमी ने बताया है कि उनके बुरे समय में आलिया भट्ट, आमिर खान और सोनी राजदान ने कल्पना की मदद की थी.

आमिर-आलिया ने की थी मदद

ललिता लाजमी ने बताया कि कैसे कैंसर की बीमारी होने के बाद कल्पना मुश्किल समय से गुजर रही थीं और किन सेलेब्स ने उनकी मदद की थी. पिंकविला से बातचीत में ललिता लाजमी ने कहा, 'उसे (कल्पना लाजमी) रोज डायलिसिस करवाना होता था. आमिर पहले थे जिसने मदद का हाथ आगे बढ़ाया. उन्होंने सीधे उसके अकाउंट में चेक जमा करवाए थे.

कुछ निर्देशकों ने भी आर्थिक मदद की. सोनी राजदान और आलिया भट्ट ने उसके डायलिसिस का खर्च अंत तक उठाया. वह दोनों कल्पना के बेहद करीब थे. इतना ही नहीं आलिया तो कल्पना के सामने ही पैदा हुई थी. मैं उन सभी की शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने हमारी मदद की. और भी बहुत खर्चे थे. उसके मेडिकल बीमे से बहुत मदद मिली.'

I will miss her strong energetic voice, her indefatigable drive to create, her laughter that was always so full of real joy and her wonderful sense of humour. Most of all I will miss my movie partner. Cant believe you’re gone Kalpana. RIP sweetheart ❤️ pic.twitter.com/kJFCKtct7e