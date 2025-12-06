कुशा कपिला से तलाक के बाद डेटिंग ऐप पर प्यार ढूंढ रहे Ex जोरावर? बोले- मैं सिंगल हूं

कुशा कपिला और जोरावर सिंह अहलूवालिया एक वक्त पर इंटरनेट की फेवरेट जोड़ी हुआ करते थे. दोनों की शादी लगभग छह साल तक चली. फिर 2023 में उन्होंने अलग होने का फैसला किया. हाल ही में एक इंटरव्यू में जोरावर ने खुलकर बताया कि उनकी और कुशा की शादी क्यों नहीं चल पाई और कैसे दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का निर्णय लिया.

क्यों टूटा था जोरावर-कुशा का रिश्ता?

यूट्यूब चैनल Social Misfits और Zor & More पर बातचीत में जोरावर ने बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उन्होंने एक नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि वे कुशा को कंटेंट क्रिएटर के रूप में उभरते देख रहे थे. उन्होंने कहा, 'लॉकडाउन में मैंने एडिटिंग और वीडियो शूट करना सीखना शुरू किया और मैंने अपनी पार्टनर को भी उसी तरह ग्रोथ करते देखा. इसलिए मुझे लगा कि यह क्रिएटिवली चुनौतीपूर्ण काम है.'

डेटिंग ऐप पर हैं जोरावर?

जोरावर ने यह भी स्वीकार किया कि कुशा से तलाक के बाद वे डेटिंग ऐप्स पर हैं. उन्होंने कहा, 'हां, मैं सिंगल हूं, डेटिंग ऐप्स पर क्यों नहीं हो सकता?' जब उनसे पूछा गया कि आजकल शादियां क्यों नहीं चल पा रही हैं, तो जोरावर ने कहा कि शायद इसलिए क्योंकि बहुत से लोग महसूस करने लगे हैं कि 'अकेले दौड़ने' से उनकी निजी महत्वाकांक्षाएं बेहतर तरीके से पूरी हो सकती हैं. उन्होंने समझाया, 'हम यह जनरलाइज नहीं कर सकते कि शादियां क्यों नहीं चल रही हैं. लेकिन लोग यह समझने लगे हैं कि कभी-कभी टीम में काम कर सकते हैं और कभी-कभी अकेले ही बेहतर रहते हैं. मैं सीधा जवाब नहीं दे सकता. कभी-कभी पता चलता है कि सोलो दौड़ने पर आप ज्यादा आगे बढ़ते हैं.'

रिश्ते में समय के साथ स्पार्क खत्म होने के सवाल पर उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर हो जाए तो कपल के लिए जरूरी है कि वे फिर से उसे जगाएं और एक-दूसरे को प्राथमिकता दें.' जब पूछा गया कि उन्हें कब लगा कि कुशा के साथ उनका रिश्ता अब नहीं चल रहा, तो जोरावर ने कहा, 'मुझे लगता है दोनों पार्टनर्स को एक साथ महसूस होता है जब रिश्ता काम नहीं कर रहा होता. हमारे केस में हम दोनों बैठे, बात की कि ये चीजें काम नहीं कर रही हैं, और हम उस नतीजे पर पहुंचे कि अलग हो जाना बेहतर है. आपसी सहमति से हमने रास्ते अलग कर लिए. आपको यह समझना होता है और अपने पार्टनर व खुद के साथ ईमानदार रहना होता है. एक-दूसरे से स्पष्ट रहना बेहतर है.'

जोरावर से अलग होने के बाद कुशा मुंबई शिफ्ट हो गईं और फिल्मों में काम शुरू किया. उन्होंने अपना शेपवियर ब्रांड UnderNeat भी लॉन्च किया और अपनी दोस्त के साथ गुरुग्राम में रेस्टोरेंट Torte खोला लिया है. एक्ट्रेस का नाम एक्टर अर्जुन कपूर और कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी से भी जुड़ चुका है.

