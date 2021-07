28 साल पहले आई अक्षय की फिल्म को KRK ने कहा वाहियात, वापस मांगे पैसे

खुद को फिल्म क्रिटिक का टैग देने वाले कमाल राशिद खान के सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल किसी ना किसी एक्टर या प्रोजेक्ट को ट्रोल करने के लिए होता है. केआरके ने 28 साल पहले रिलीज हुई फिल्म वक्त हमारा है को अब निशाने पर लिया है.

केआरके के निशाने पर 28 साल पहले आई ये फिल्म

केआरके ने इस फिल्म की बुराई करते हुए एक पोस्ट किया है. ट्वीट में केआरके ने लिखा- 28 साल पहले एक वाहियात फिल्म वक्त हमारा है रिलीज हुई थी. मैंने दिल्ली के लाजपत नगर के थियेटर में इसे देखा था. अपनी मेहनत की कमाई को मैंने बर्बाद किया था. उस समय मैं एक न्यूजपेपर ऑफिस में बतौर ऑफिस बॉय काम करता था. इसलिए आज भी अपनी उस कमाई को साजिद नाडियाडवाला से वापस चाहता हूं.

One of the worst film #WaqtHamaraHai was released 28 years ago. I watched it in a theatre at #LajpatNagar Delhi and wasted my hard earned money. At that time, I was working as an office boy at a news paper office. So today also, I want my that money back from #SajidNadiadwala! pic.twitter.com/GNXTDeNrxz