पर्दे पर छोटी उम्र के एक्टर संग किया रोमांस, कोंकणा सेन शर्मा बोलीं- बोल्ड नहीं...

कुछ वक्त पहले सलमान और आमिर से पूछा गया था कि जब बड़े उम्र के मेल एक्टर्स छोटी उम्र की फीमेल एक्ट्रेसेज के साथ रोमांस करते हैं, तो इसे सिनेमा का जादू कहा जाता है, जबकि उल्टा होने पर इसे बोल्ड कहा जाता है. अब इसके बारे में कोंकणा सेन शर्मा ने बात की है.

कोंकणा सेन शर्मा ने क्या कहा? (Photo: Screengrab)
कोंकणा सेन शर्मा ने बॉलीवुड में खुद को एक भरोसेमंद एक्ट्रेस और डायरेक्टर के रूप में स्थापित कर लिया है. इस साल कोंकणा को फिल्म 'मेट्रो इन दिनो' में देखा गया था. यहां उनकी जोड़ी पंकज त्रिपाठी के साथ जमी. इसके अलावा फिल्म में उन्हें एक यंग एक्टर, रोहन गुरबक्सानी के साथ रोमांस करते भी देखा गया. रोहन और कोंकणा की उम्र में काफी फर्क है.

अगर आपको काजोल और ट्विंकल खन्ना का चैट शो 'टू मच' याद हो, तो उसके एक एपिसोड में सलमान खान और आमिर खान से सवाल पूछा था कि जब बड़े उम्र के मेल एक्टर्स छोटी उम्र की फीमेल एक्ट्रेसेज के साथ रोमांस करते हैं, तो इसे सिनेमा का जादू कहा जाता है, जबकि उल्टा होने पर इसे बोल्ड कहा जाता है. ऐसा ही हाल ही में रणवीर सिंह के साथ हुआ, जब 20 साल की सारा अर्जुन को 'धुरंधर' में उनकी हीरोइन के रूप में देखा गया. इस स्थिति में खुद रही होने के कारण कोंकणा सेन शर्मा ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी है.

छोटी उम्र के एक्टर संग काम करना है बोल्ड? 

हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा, 'यह दर्शकों का अधिकार और उनकी मर्जी है. कोई इसे बोल्ड मान सकता है, कोई नहीं भी. मेरे लिए पर्सनल रूप से यह कोई बोल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि असल जिंदगी में अलग-अलग उम्र के कई कपल होते हैं. हम इसे मशहूर लोगों में भी देखते हैं, और धीरे-धीरे यह सामान्य होता जा रहा है. तो हमें इस पर बार-बार जोर देने की क्या जरूरत है? पर्सनली यह मेरे लिए रोचक नहीं है, लेकिन मुझे दूसरे लोगों के इस पर चर्चा करने से कोई ऐतराज नहीं है.'

एक्ट्रेस ने जोर दिया कि महिलाओं को कुछ खास ढांचों में फिट करने की कोशिश की जाती है, जो अन्यायपूर्ण है. उन्होंने कहा, 'महिला होने का कोई एक तरीका नहीं है. यह बात दुर्गा भी दर्शाती है, जो महिलाओं के अलग-अलग रोल और अलग-अलग तरीकों को दिखाती है. कोई एक निर्धारित तरीका नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए. इसलिए ये अच्छा है कि यह नजरिया खुल रहा है, ताकि हम इंसानों की जटिलताओं और बारीकियों को देख सकें.'

वे आगे कहती हैं, 'दोनों मेरी फिल्मों में उम्र का अंतर अलग-अलग उद्देश्य के लिए था. इसे सिर्फ छोटे उम्र के आदमी के साथ रोमांस और बोल्ड होने के लेंस से देखना मेरे लिए थोड़ा बोरिंग है. मेट्रो (इन दिनों) में इसे बहुत मजाकिया तरीके से दिखाया गया था और इससे पंकज (त्रिपाठी) की दुविधा सामने आई. कोई पंकज के किसी यंग महिला से होटल में मिलने पर चर्चा नहीं करता. मुझे नहीं पता कि इसे बोल्ड क्यों नहीं कहा जाता? डॉली किट्टी फिल्म में भी यह मेरे किरदार की मुश्किल शादी पर टिप्पणी थी. इसलिए उसने इस यंग आदमी के साथ अफेयर किया, जो असल में उसके आत्म-बोध की राह का हिस्सा था.'

कोंकणा को पिछली बार वेब सीरीज 'सर्च: द नैना मर्डर केस' में देखा गया था. इसके अलावा उन्होंने डायरेक्टर अनुराग बसु की मल्टी स्टारर फिल्म 'मेट्रो इन दिनों' में काम किया था. एक्ट्रेस को काफी सराहना मिली थी.

