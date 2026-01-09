कपूर खानदान की लाडली का टूटा दिल, 2 साल बाद एक्टर संग खत्म हुआ रिश्ता?

नया साल बॉलीवुड के कई कपल्स के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ. पहले फैन्स को तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया के ब्रेकअप की खबर सुनने को मिली. इसके बाद अब खुशी कपूर और वेदांग रैना के अलग होने की खबर आ रही है.

और पढ़ें

टूट गया खुशी-वेदांग का रिश्ता

खुशी कपूर और वेदांग रैना की दोस्ती ने जोया अख्तर की 'द आर्चीज' में साथ काम करने के बाद नया मोड़ ले लिया था. उसके बाद से ये दोनों कई इवेंट्स, पार्टीज और त्योहारों पर साथ स्पॉट होते रहे, जिससे डेटिंग की अफवाहें उड़ीं. लेकिन लगता है दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है. विक्की लालवानी ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया कि बी-टाउन कपल खुशी कपूर और वेदांग रैना अब अलग हो गए हैं.

अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी हो या जामनगर में हुई पार्टी, खुशी कपूर और वेदांग रैना कई मौकों पर साथ में पैपराजी के कैमरे में कैद हुए. पिछले साल वे क्रिसमस दोस्तों के साथ मैचिंग टी-शर्ट पायजामे पहनकर सेलिब्रेट करते दिखे थे. इतना ही नहीं, वेदांग खुशी कपूर के हर फैमिली फंक्शन में देखे जाते थे.

Advertisement

अपने इंस्टाग्राम पर विक्की लालवानी ने एक सोर्स के हवाले से कन्फर्म किया कि खुशी और वेदांग का रिश्ता खत्म हो गया. ये ओवर हो गया. सोर्स ने बताया कि अब कपल साथ नहीं है. फैन्स के लिए खुशी और वेदांग का ब्रेकअप काफी शॉकिंग है.

क्या है वजह

इंडस्ट्री इनसाइडर ने दावा किया कि ब्रेकअप की वजह का खुलासा नहीं हुआ है. पर ये हाल ही में हुआ है. अब तक खुशी या वेदांग में किसी ने अपने रिश्ते को कंफर्म नहीं किया था, ना ही उन्होंने इससे इनकार किया.

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए पुराने इंटरव्यू में वेदांग ने खुशी के साथ अपने बॉन्ड पर बात की थी. उन्होंने कहा कि कपूर के साथ काम करना आसान और मजेदार था. हमारे बीच नैचुरल कम्फर्ट है. हमारा बॉन्ड कैजुअल और सच्चा है.

खुशी के वर्क फ्रंट की बात करें तो, श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी ने 2023 में 'द आर्चीज' से एक्टिंग डेब्यू किया था. साल भर बाद 'लवयापा' से बड़े पर्दे पर एंट्री की, जिसमें आमिर खान के बेटे जुनैद खान साथ थे.

---- समाप्त ----