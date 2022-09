Khatron Ke Khiladi 12 Winner: इस कंटेस्टेंट ने जीता 'खतरों के खिलाड़ी' शो? विनिंग कार की चाबी के साथ फोटो वायरल

Khatron Ke Khiladi 12 Winner: टीवी के सबसे बड़े और हिट रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 12 का आज ग्रैंड फिनाले है. शो को आज अपना विनर मिल जाएगा. फैंस ये जानने के लिए बेकरार हैं कि इस साल खतरों के खिलाड़ी 12 की ट्रॉफी किस कंटेस्टेंट के सिर सजेगी. लेकिन ग्रैंड फिनाले एपिसोड ऑन एयर होने से पहले ही शो के विनर का नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ये हैं टॉप 5 कंटेस्टेंट्स

खतरों के खिलाड़ी 12 को अपने टॉप 5 कंटेस्टेंट्स मिल चुके हैं. टॉप 5 में तुषार कालिया, रुबीना दिलैक, फैसल शेख, मोहित मलिक और जन्नत जुबैर ने जगह बनाई है. वहीं, कनिका मान शनिवार के एपिसोड में फिनाले की रेस से बाहर हो गईं. अब टॉप 5 में से किसी एक के सिर खतरों के खिलाड़ी 12 के विनर का खिताब सजेगा.

क्या इस कंटेस्टेंट ने जीता शो?

खतरों के खिलाड़ी 12 की ट्रॉफी किसके हाथ लगेगी? ये सवाल हर किसी के मन में हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो खतरों के खिलाड़ी 12 के टॉप 2 फाइनेलिस्ट तुषार कालिया और फैसल शेख बने हैं. वहीं, इंटरनेट पर वायरल खबरों के मुताबिक, कोरियोग्राफर तुषार कालिया ने खतरों के खिलाड़ी 12 के विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर तुषार कालिया की एक फोटो वायरल हो रही है. वायरल तस्वीर में तुषार के साथ खड़ा एक लड़का एक बड़ी कार की चाबी का कटआउट पकड़े हुए देखा जा सकता है. सभी जानते हैं कि खतरों के खिलाड़ी 12 के विनर को प्राइज मनी के साथ एक चमचमाती हुई कार भी मिलेगी, इसलिए इस वायरल तस्वीर के आधार पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि तुषार कालिया ही खतरों के खिलाड़ी 12 के विनर बने हैं.

#TusharKalia congratulations For Winning The Tittle of #KhatronKeKhiladi12 🎉🏆💥🙌🏻#RubinaDiIaik , #JannatZubairRahmani , #mrfaisu , #MohitMalik & #sritijha Well played You all really Too good 🎉💥 pic.twitter.com/i5vlZcMiFS