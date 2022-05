KGF Chapter 2 Box Office Collection: IPL-न्यू रिलीज के बावजूद KGF 2 का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा, हिंदी वर्जन ने कमाए 400 करोड़

रॉकिंग स्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 (KGF Chapter 2) दुनियाभर में रिलीज के बाद से धूम मचा रही है. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1100 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. तो वहीं इसका हिंदी वर्जन भी धमाल मचा रहा है. आईपीएल मंथ में भी फिल्म की कमाई कम होने का नाम नहीं ले रही है.

केजीएफ 2 ने कमाए 400 करोड़

केजीएफ चैप्टर 2 के हिंदी वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. इसी के साथ यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी हिंदी फिल्म बन गई है. इस लिस्ट में पहला नाम भी हिंदी में डब हुई फिल्म बाहुबली 2 का है. बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन ने 511 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं तीसरे नंबर पर बनी हुई आमिर खान की फिल्म दंगल ने 386 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म के कलेक्शन का ब्यौरा दिया है. तरण ने बताया कि केजीएफ 2 का टोटल कलेक्शन 401.80 करोड़ रुपये हो चुका है. इस फिल्म ने आईपीएल 2022 और अपनी रिलीज के बाद आई नई फिल्मों का डटकर सामना किया है. आने वाले वीकेंड में केजीएफ 2 और बड़ा कमाल कर सकती है.

#KGF2 is 400 NOT OUT...

⭐ Braves #IPL2022

⭐ Braves new films week after week

Yet, triumphantly gallops to ₹ 400 cr Club... Expect another power-packed weekend, biz should jump across mass circuits... [Week 4] Fri 3.85 cr. Total: ₹ 401.80 cr. #India biz. #Hindi version. pic.twitter.com/LFQOYSx4Az