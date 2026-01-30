scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

TV से मिला फेम, कम उम्र में पाई शोहरत, 'द केरल स्टोरी 2' से धमाका करेंगी ये हसीनाएं

फिल्म द केरल स्टोरी के सीक्वल में अदिति भाटिया, उल्का गुप्ता और ऐश्वर्या ओझा नजर आएंगी. मूवी के मोशन पोस्टर ने फैंस के बीच हलचल पैदा कर दी है. अदिति और उल्का टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं. द केरल स्टोरी 2 से उनके करियर को बड़ी ग्रोथ मिलने वाली है.

Advertisement
X
द केरल स्टोरी 2 में छाएंगी उल्का गुप्ता-अदिति भाटिया (Photo: Screenshot)
द केरल स्टोरी 2 में छाएंगी उल्का गुप्ता-अदिति भाटिया (Photo: Screenshot)

2023 की सुपरहिट फिल्म द केरल स्टोरी की सफलता के बाद इसका सीक्वल अनाउंस हुआ है. बुधवार को फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज हुआ. इसमें खौफ और दर्द की झलक देखने को मिली. मोशन पोस्टर में लीड एक्ट्रेसेस बुर्का पहने, आंखों में आंसू भरे रोती नजर आईं. झकझोर देने वाले इस मोशन पोस्टर में दिखी हसीनाओं में अदिति भाटिया, उल्का गुप्ता और ऐश्वर्या ओझा शामिल हैं.

तीनों एक्ट्रेस फिल्मों का भले ही बड़ा चेहरा नहीं हैं लेकिन टीवी पर इनमें से दो हसीनों ने खूब धाक जमाई है. यहां अदिति भाटिया और उल्टा गुप्ता की बात हो रही है. टीवी की ऑडियंस के लिए ये नया नाम नहीं है. जानते हैं इन दोनों ही हसीनाओं के बारे में...

अदिति भाटिया

सम्बंधित ख़बरें

rss story
संघ के 100 साल: केरल में संघ स्वयंसेवकों का सबसे ज्यादा खून बहा, जानिए RSS की 'द केरला स्टोरी'
Father sexually abused daughters in Jodhpur
प्यार, धोखा और कत्ल... केरल में दिल दहलाने वाली वारदात, बॉयफ्रेंड ने रची खौफनाक साजिश
crime scene
महिला की हत्या के बाद प्रेमी ने लगाई फांसी, घर के अंदर का मंजर देख दंग रह गई पुलिस
Sudipto Sen on West Bengal
'केरल से खतरनाक बंगाल के हालात...', बोले नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर सुदीप्तो सेन
सबरीमाला केस: जेल में मुख्य पुजारी की तबीयत बिगड़ी, मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती

अदिति भाटिया को फैंस रुही के नाम से भी जानते हैं. उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था. शो 'ये है मोहब्बतें' से उन्हें फेम मिला. इशिता की बेटी रुही के रोल में वो घर-घर की चहेती बनीं. अदिति ने विवाह, शूटआउट एट लोखंडवाला, द ट्रेन, चांस पे डांस जैसे फिल्मों में भी काम किया है. लेकिन मूवीज में वो बड़ा नाम नहीं बन पाईं. फैंस को उम्मीद है द केरल स्टोरी 2 उनके फिल्मी करियर को ग्रोथ देगी. यूथ के बीच अदिति फेमस हैं. इंस्टा पर उनके 6.4M फॉलोअर्स हैं. कम उम्र में अदिति ने फेम और शोहरत कमाई है. वो अपनी खूबसूरती के लिए भी फैंस के बीच चर्चा में बनी रहती हैं.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ulka Ganessh (@ulkagupta)

उल्का गुप्ता

उल्का गुप्ता ने जीटीवी के शो 'झांसी की रानी' में यंग रानी लक्ष्मीबाई का रोल प्ले किया था. ये शो उनकी पहचान बना. उल्का का फीयरलेस और कॉन्फिडेंट रहना उन्हें दूसरे से खास बनाता है. 2009 में उल्का ने 'सात फेरे' शो से एक्टिंग करियर शुरू किया था. उन्होंने देवों के देव... महादेव, ध्रुव तारा जैसे शोज से पहचान पाई. वो तेलुगू, बंगाली और मराठी मूवी में काम कर चुकी हैं. फैंस ने उन्हें सिंबा में छोटे से रोल में देखा होगा. द केरल स्टोरी 2 उनके करियर की बड़ी मूवी साबित होने वाली है. 

उल्का और अदिति भाटिया को अभी तक टीवी ऑडियंस का बेशुमार प्यार मिला है. देखना होगा ये फिल्म उनके करियर के लिए क्या वंडर करती है.

ऐश्वर्या ओझा

बात करें मूवी की तीसरी हीरोइन की तो, ऐश्वर्या ओझा भी इसका अहम हिस्सा होंगी. फैंस ने उन्हें मोहनलाल की मूवी L2 एम्पुरान में देखा होगा. सीरीज हाफ सीए, कागज 2 और फिल्म हसीन दिलरुबा में वो नजर आईं. द केरल स्टोरी 2 को सिनेमाघरों में 27 फरवरी को रिलीज किया जाएगा. पहले पार्ट में अदा शर्मा और योगिता बिहानी लीड रोल में थीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement