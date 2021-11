कटरीना कैफ लेटेस्ट फोटोशूट के चलते हुईं ट्रोल, यूजर्स बोले- Botox Queen

बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ पिछले कुछ समय से सुर्खियों में आई हुई हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपना एक मैगजीन के लिए फोटोशूट कराया जो वायरल हो रहा है. एक्ट्रेस फिल्म 'सूर्यवंशी' के प्रमोशन्स में व्यस्त चल रही हैं. इस फिल्म में वह अक्षय कुमार संग नजर आएंगी. फिल्म 5 नवंबर को रिलीज होगी. कई बार सेलिब्रिटीज अपने लुक्स, कलर और साइज के कारण ट्रोल्स के निशाने पर रहते हैं. इस बार कटरीना कैफ रहीं.

कटरीना हो रहीं ट्रोल

कटरीना ने मैगजीन फोटोशूट के दौरान रेड लेदर बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी. साथ ही बालों को खुला रखा था और न्यूड मेकअप किया था. कटरीना अपने इस लुक के कारण यूजर्स के निशाने पर आ गईं. लोग उन्हें 'बोटॉक्स क्वीन' बुला रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कटरीना बोटॉक्स हैं. इन्हें आखिर हो क्या गया है." एक और यूजर ने लिखा, "कटरीना कैफ तब शादी करेंगी, जब वह यह सुनिश्चित कर लेंगी कि अब आगे बोटॉक्स नहीं कराया जा सकता. उससे पहले तक वह केवल रूमर्ड गर्लफ्रेंड रहेंगी. क्या लो लाइफ है?"

Katrina is all Botox !!! What happened to herrr 😯 — 🦋 (@Purple_Pebblez) October 30, 2021

Katrina Kaif will get married after making sure that there is no space left for a further botox treatment



Till then she ll remain rumoured Gf as per her PR in columns



What a Low life — 🇦🇪 (@icApricieux) October 19, 2021

Why do they always overdo it with Botox and fillers... Is this like an addiction? Once you start and then there is no turning back. She is unrecognisable...! #KatrinaKaif pic.twitter.com/Vw5eecfouF — justsangacious (@justsangacious) September 17, 2021

बॉलीवुड के ट्रेंडिंग कपल कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है. दोनों के दिसंबर के पहले हफ्ते में राजस्थान में शादी करने की चर्चा है. हालांकि, दोनों की तरफ से अभी तक वेडिंग का ऐलान नहीं किया गया है. शादी की खबरों के बीच कटरीना की मां और बहन ईसाबेल कैफ को मुंबई में शॉपिंग करते देखा गया.

Katrina Kaif संग रोका सेरेमनी की अफवाह पर बोले Vicky Kaushal, 'जल्द करूंगा सगाई'

मुंबई में एक फेमस ब्रांड के स्टोर के बाहर कटरीना कैफ की मां और बहन को शॉपिंग कर बाहर आते वक्त पैपराजी ने कैप्चर किया. खास बात यह थी कि दोनों इंडियन वियर की शॉपिंग करते पाए गए. एक्ट्रेस की बहन और मां की ये तस्वीरें सामने आने के बाद कटरीना और विक्की की शादी की खबरों ने और तूल पकड़ लिया है.