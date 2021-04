'मेरे दोस्त को एम्बुलेंस की जरूरत है' कार्तिक आर्यन ने किया ट्वीट

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने इंडस्ट्री में बेहद मेहनत के बाद अच्छी-खासी पहचान बनाई है. फिल्म प्यार का पंचनामा से डेब्यू करने वाले एक्टर आज सभी के चहेते हैं. कुछ समय पहले करण जौहर ने कार्तिक आर्यन को फिल्म 'दोस्ताना 2' से बाहर का कर दिया है. ऐसा कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन हाउस को कार्तिक का बर्ताव पसंद नहीं आ रहा था या कार्तिक को स्क्रिप्ट को लेकर कुछ दिक्कत थी. अब कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने एम्बुलेंस की गुहार लगाई है.

कार्तिक ने किया ट्वीट

दरअसल बात ये है कि कार्तिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए अपने दोस्त के लिए एम्बुलेंस की गुहार लगाई थी. एक्टर ने ट्वीट में लिखा, "प्रयागराज में मेरे एक दोस्त को तत्काल आधार पर एक एम्बुलेंस की जरूरत है ... कृपया संपर्क करें" लेकिन अब आपको बता दें कार्तिक के ट्वीट को देख उनके दोस्त की मदद कर दी गई है. एक्टर ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, "मदद के लिए धन्यवाद"

Thank you for all the help 🙏🏻 https://t.co/pFhe2QFadz