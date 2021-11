Kareena Kapoor ने फैंस को मिलवाया अपने 'चांद' से, फोटोज में देखें कौन हैं वो?

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपनी फैमिली के साथ पटौदी पैलेस में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस ने इंस्टा पर फोटोज की सीरीज शेयर कर बताया कि उनके चांद कौन हैं? करीना की जिंदगी में एक नहीं बल्कि 3 चांद हैं. इससे पहले कि आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर दें, हम आपको बताते हैं करीना कपूर और उनके चांद के बारे में.

करीना ने मिलवाया अपने 'चांद' से, जानें कौन हैं वो?

करीना कपूर की जिंदगी में उनके ये तीन चांद हैं पति सैफ अली खान और दोनों बेटे तैमूर और जेह. करीना ने पहली फोटो में पटौदी पैलेस से नजर आ रहे चांद की फोटो शेयर कर लिखा- चांद सीरीज. इस तस्वीर में आसमान में नजर आ रहे चांद को साफ तौर पर देखा जा सकता है. ये तो बात हुई हम सबके चांद की.

Farm Laws Repealed: कृषि कानून रद्द, सोनू सूद ने किया PM का शुक्रिया, बोले- अद्भुत खबर



अब जानते हैं करीना के चांद के बारे में. एक्ट्रेस ने दूसरी फोटो शेयर की जिसमें वे अपने बेटे तैमूर के साथ सेल्फी पोज दे रही हैं. तैमूर की शरारत भरी ये फोटो काफी क्यूट है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए करीना ने लिखा- मेरे पहले चांद के साथ. करीना ग्रे स्वेटशर्ट में दिख रही हैं.

दूसरी फोटो में करीना और सैफ नजर आ रहे हैं. करीना ने पोस्ट में लिखा- And the best for the last. फोटो में सैफ सफेद कुर्ते में नजर आ रहे हैं. कपल के बैकग्राउंड में चांद नजर आ रहा है. तीसरी फोटो में करीना सैफ और उनका दूसरा बेटा जेह नजर आता है. इस फैमिली फोटो के साथ करीना ने पोस्ट में लिखा- चांद और इसके बेडटाइम से पहले...लेकिन मैंने ये मैनेज किया. सीरीज कंप्लीट. तस्वीर में करीना ने जेह को गोद में पकड़ा हुआ है.

कमाई में कटरीना कैफ से पीछे विक्की कौशल, एक फिल्म के 11cr चार्ज करती है एक्ट्रेस



सैफ अली खान और करीना बी-टाउन की मोस्ट एडोरेबल जोड़ी है. दोनों इस साल फिर से पेरेंट्स बने हैं. करीना ने 21 फरवरी 2021 को जेह को जन्म दिया है. वर्कफ्रंट पर करीना कपूर खान लाल सिंह चड्ढा में नजर आएंगी. इस मूवी में करीना के अपोजिट आमिर खान नजर आएंगे.