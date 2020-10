करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस ने फैलाया गोवा में कचरा, भड़कीं कंगना रनौत

फिल्ममेकर करण जौहर की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन्स विवादों में है. रिपोर्ट्स के अनुसार, गोवा के एक गांव में फिल्म शूट के दौरान क्रू ने प्लास्टिक के बर्तन और इस्तेमाल की हुई पीपीई किट्स को कचरे की तरह फेंक दिया जिससे इस क्षेत्र में पर्यावरण को लेकर संजीदा लोग भड़के उठे. बता दें कि शकुन बत्रा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी काम कर रहे हैं. इस विवाद में कंगना रनौत भी कूद पड़ी हैं और उन्होंने मूवी इंडस्ट्री को पर्यावरण के लिए खतरा बताया है.

कंगना ने अपने ट्वीट में एक बार फिर की सरकार से अपील

कंगना ने ट्वीट करते हुए कहा- मूवी इंडस्ट्री सिर्फ देश के कल्चर और नैतिकता के लिए एक वायरस नहीं है बल्कि अब ये इंडस्ट्री पर्यावरण के लिए भी बेहद खतरनाक हो चुकी है. प्रकाश जावड़ेकर प्लीज देखिए इन तथाकथित बिग प्रोडक्शन हाउस के गैर जिम्मेदार, घटिया बिहेवियर को और प्लीज मदद कीजिए.

Movie industry is not a virus just for the moral fibre n culture of this nation but it has become very destructive and harmful for the environment also, @PrakashJavdekar ji @moefcc see this disgusting,filthy,irresponsible behaviour by so called big production houses, pls help 🙏 https://t.co/EZfzrIWz06