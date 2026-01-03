scorecardresearch
 
K3G 2 लेकर आ रहे करण जौहर, फैमिली ड्रामा को खुद करेंगे डायरेक्ट? सामने आई डिटेल्स

निर्देशक के रूप में करण जौहर का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग रहा है. इस बीच उनकी अगली फिल्म को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है. अब 2026 में करण जौहर निर्देशक की कुर्सी पर वापसी करने वाले हैं. बताया जा रहा है कि डायरेक्टर ने अपनी अगली फिल्म लॉक कर ली है और ये एक फैमिली ड्रामा होगी.

करण जौहर बना रहे फैमिली ड्रामा मूवी (Photo: Instagram/@karanjohar)
करण जौहर बना रहे फैमिली ड्रामा मूवी (Photo: Instagram/@karanjohar)

कारण जौहर बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर होने के साथ-साथ सफल डायरेक्टर भी हैं. 1998 से 2023 तक, करण ने दुनियाभर के दर्शकों को अपने निर्देशन में बनी कई हिट फिल्मों से मनोरंजन दिया है. इनमें 'कुछ कुछ होता है', 'कभी खुशी कभी गम', 'कभी अलविदा ना कहना', 'माय नेम इज खान', 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर', 'ऐ दिल है मुश्किल' और उनकी हालिया 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' शामिल हैं.

करण ला रहे फैमिली ड्रामा 

निर्देशक के रूप में करण जौहर का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग रहा है. इस बीच करण की अगली फिल्म को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है. अब 2026 में करण जौहर निर्देशक की कुर्सी पर वापसी करने वाले हैं. हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा. खबरों के मुताबिक, करण जौहर ने अपनी 8वीं फिल्म लॉक कर ली है. ये एक भव्य पैमाने का बन रही फैमिली ड्रामा होगी, जो उनकी 2001 की कल्ट क्लासिक 'कभी खुशी कभी गम' जैसी ही होने वाली है.

पिंकविला ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया कि 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के रूप में रोमांटिक फैमिली कॉमेडी में बुल्सआई मारने के बाद, करण अब फैमिली ड्रामा स्पेस में वापस आ रहे हैं. खबर है कि यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी स्केल वाली फिल्म होगी और करण ने नए साल की शुरुआत अपनी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट लॉक करके की है.

K3G 2 होगा फिल्म का नाम?

सूत्र के अनुसार, करण इस फिल्म को 2026 के अंत तक फ्लोर्स पर ले जाने का प्लान बना रहे हैं. मिड 2026 तक इस पिक्चर का प्री-प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा. सूत्र के मुताबिक, 'यह एक हाई-ऑक्टेन फैमिली ड्रामा है, जिसमें मजबूत रोमांटिक और इमोशनल कोर होगा. फिल्म में दो मेल लीड और दो फीमेल लीड होंगे. कास्टिंग प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है. यह धर्मा प्रोडक्शंस का बड़ा टिकट मार्की प्रोजेक्ट होगा, जो थिएट्रिकल रिलीज के लिए तैयार किया जा रहा है.'

करण जौहर का फैमिली ड्रामा बनाना अपने आप में इंडस्ट्री में आग लगा देने वाला है. इसकी कास्टिंग निश्चित रूप से बेहद रोमांचक होने वाली है. बताया ये भी जा रहा है कि करण जौहर की अगली फिल्म का नाम 'कभी खुशी कभी गम 2' (K3G2) हो सकता है. हालांकि अभी टाइटल के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी. 2001 में आई 'कभी खुशी कभी गम', ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी. शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन लीड रोल में थे. ये फिल्म क्लट क्लासिक बन चुकी है.

---- समाप्त ----
