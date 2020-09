धर्मा प्रोडक्शन की सरकार से गुजारिश, खोलें सिनेमा हॉल्स, अनुराग कश्यप ने किया सपोर्ट

कोरोना वायरस से पूरी दुनिया प्रभावित है. खेल जगत से लेकर मनोरंजन जगत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है. हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से भारत के मनोरंजन जगत में पसरा सन्नाटा अब थम गया है और फिल्मों-सीरियल्स की शूटिंग तो शुरू हो ही गई है. मगर इसके बावजूद अभी तक थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स को नहीं खोला गया है. देश की एकनॉमी में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी बड़ा योगदान है और इससे नकारा नहीं जा सकता. ऐसे में करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की गुजारिश की है कि सभी सिनेमा हॉल्स खोल दिए जाएं.

भारत में बेरोजगारी की मार बहुत लोग झेल रहे हैं. इस संदर्भ में धर्मा प्रोडक्शन द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें #UnlockCinemaSaveJobs के तहत लिखा था- ''इसमें कोई दोराय नहीं है कि जो शान एक फिल्म को लॉर्ज स्क्रीन पर देखने में है वो और कहीं नहीं. हमें इस बात पर भी गौर करना है कि आज के दौर में कितने सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं.''

Dreams come to life at movies on the big screen. There are millions behind the screen who make that happen. Jobs are at stake. Can’t wait for cinemas to reopen! #UnlockCinemaSaveJobs pic.twitter.com/Ql856nQxnf