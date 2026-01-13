scorecardresearch
 
चीटिंग के आरोपों से घिरे करण औजला, ऑस्ट्रेलियन डीजे ने किया बड़ा दावा, मची हलचल

करण औजला पर एक अमेरिकी म्यूजिशियन ने आरोप लगाया था कि वह सिंगर के साथ रिलेशनशिप में थीं, बिना यह जाने कि औजला पहले से शादीशुदा हैं. उन्होंने दावा किया कि बाद में उन्हें 'चुप कराया गया और पब्लिक में उन्हें शर्मिंदा किया गया'.

करण औजला पर लगे चीटिंग के आरोप (Photo: Instagram/ Karan Aujla)
पंजाबी सिंगर करण औजला विवादों में घिरे हुए हैं. करण पर चीटिंग के आरोप लगे हैं. इसके बीच नए दावे भी सामने आए हैं. अमेरिका स्थित एक आर्टिस्ट ने आरोप लगाया था कि शादीशुदा होने के बावजूद करण उनके साथ 'प्राइवेट रिलेशनशिप' मे थे. अब एक और महिला ने 'तौबा तौबा' गाने के सिंगर करण औजला पर आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है.

करण औजला पर लगे बड़े आरोप

पहले @msgorimusic नाम से जानी जाने वाली अमेरिकी म्यूजिशियन ने आरोप लगाया था कि वह करण औजला के साथ रिलेशनशिप में थीं, बिना यह जाने कि औजला पहले से शादीशुदा हैं. उन्होंने दावा किया कि बाद में उन्हें 'चुप कराया गया और पब्लिक में उन्हें शर्मिंदा किया गया'. ये महिला, रैप डुओ Nyx & Nym का हिस्सा है. उसने दावा किया कि घटनाओं के उनके वर्जन को दबाने की कोशिश भी की गई थी. ऑनलाइन शेयर किए गए बयानों में उन्होंने कहा कि कनाडा और अमेरिका में कानून प्रवर्तन अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं, और एक प्रमुख अमेरिकी मीडिया आउटलेट उनके इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है.

महिला का करण औजला पर आरोप (Photo: Screengrab)

सामने आई एक और महिला

इस विवाद के बीच इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो वायरल हो गया है. ये वीडियो Dj Swan Musik ने पोस्ट की है. रिपोर्ट्स की मानें तो कि यह महिला एक ऑस्ट्रेलियाई सेलिब्रिटी डीजे हैं, जो फिलहाल दिल्ली में रह रही हैं. वायरल रील में महिला ने बोल्ड दावा किया, जिसमें ओवरले टेक्स्ट में लिखा था, 'करण औजला मुझे भी डीएम कर रहा है? तो क्या? सब जानते हैं कि वो चीट है. वैसे मैं प्रूफ भी दिखा सकती हूं.' इस वीडियो के सामने आने के बाद से ऑनलाइन रिएक्शन फिर भड़क उठी हैं.

इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में हलचल मची हुई है. कुछ यूजर्स ने उनके सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया कि महिला विवाद के बीच अटेंशन खींचने की कोशिश कर रही है. तो कुछ ने उन्हें सबूत शेयर करने के लिए उकसाया ताकि उनके दावों को साबित किया जा सके. एक यूजर ने कमेंट किया, 'कोई बात नहीं. सब जानते हैं, आपको ऊपर वाले से पंगा लेना पड़ता है हेडलाइंस बनाने के लिए.' दूसरे ने लिखा, 'चुप रहने के लिए दबाव मत लो. अपना ख्याल रखना.' एक और यूजर ने लिखा, 'पंजाबी इंडस्ट्री के उस फेक GOAT को एक्सपोज करो.'

अभी तक करण औजला ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. उन्होंने न तो अमेरिकी महिला और न ही ऑनलाइन घूम रही नई दावेदारियों पर कुछ नहीं कहा है. करण औजला की पत्नी पलक औजला ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अटकलें बढ़ती जा रही हैं. फैंस को सिंगर के बयान का इंतजार है.

