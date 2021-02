किसान आंदोलन को लेकर अब रोहित शर्मा पर क्यों भड़क गईं कंगना?

कंगना रनौत को अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता है. मुद्दा कोई भी हो, इंसान कोई भी हो, कंगना किसी भी बारे में, किसी से भी बहस कर सकती हैं और किसी भी मामले पर अपने विचार करने से नहीं रुकतीं. हॉलीवुड सिंगर रिहाना के किसान आंदोलन पर ट्वीट करने के बाद से कंगना रनौत काफी भड़की हुई हैं. उन्होंने अमेरिकी सिंगर को ट्वीट कर बातें सुनाई थीं और अब वह अन्य को भी जवाब देने में लगी हुई हैं.

रोहित शर्मा ने किया ट्वीट तो आया कंगना का जवाब

भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने भारत की एकता को लेकर ट्वीट किया, जिसके बाद कंगना रनौत ने उनके ट्वीट का जवाब देते हुए क्रिकेटर्स को धोबी का कुत्ता बता दिया है. रोहित ने ट्वीट किया, ''जब भी हम सब साथ खड़े रहे हैं भारत हमेशा ताकतवर रहा है और एक उपाय निकालना इस समय जरूरत बन गया है. हमारे देश की भलाई में हमारे किसान एक महत्वूर्ण रोल निभाते हैं और मुझे उम्मीद है कि हम साथ मिलकर जल्द ही उपाय निकालेंगे. #IndiaTogether.''

India has always been stronger when we all stand together and finding a solution is the need of the hour. Our farmers play an important role in our nation’s well being and I am sure everyone will play their roles to find a solution TOGETHER. #IndiaTogether 🇮🇳