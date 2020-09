कंगना रनौत ने फिर साधा बॉलीवुड पर निशाना, शो बिजनेस को बताया जहरीला

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. कंगना जब से सोशल मीडिया पर आई हैं तब से वह लगातार तकरीबन हर मुद्दे पर अपनी राय दे रही हैं. हालांकि उनका सबसे ज्यादा निशाना बॉलीवुड और महाराष्ट्र सरकार रहे हैं. नेपोटिज्म की धुर विरोधी कंगना ने हाल ही में एक और ट्वीट करके बॉलीवुड की सच्चाई फैन्स के आगे रखी है.

कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, "शो बिजनेस पूरी तरह जहरीला है, यह दुनिया को यकीन दिलाता है कि रोशनी और कैमरे की दुनिया किसी की जिंदगी चलाने और उसे वैकल्पिक वास्तविकता में यकीन करने देती है, उनका खुद का एक छोटा सा बुलबुला, इस आभासीपन को महसूस करने के लिए आध्यात्मिक तौर पर बहुत मजबूत होने की जरूरत है."

मालूम हो कि कंगना रनौत और शिवसेना के बीच इन दिनों काफी इंटेंस माहौल बना हुआ है. सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले को लेकर कंगना और शिवसेना के बीच शुरू हुई जुबानी बहस काफी आक्रामक हो गई है. कंगना रनौत ने जहां महाराष्ट्र सरकार को एक के बाद एक कई चुनौतियां दे डालीं तो वहीं BMC ने कंगना के पाली हिल वाले दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया.

Show business is absolutely intoxicating, this make believe world of lights and camera is designed to make one live and believe in an alternate reality, a little bubble of their own, it takes a very strong spiritual core to recognise this delusion... pic.twitter.com/sVDGUemaDA