कंगना रनौत के निशाने पर अब महात्मा गांधी, अच्छे पिता और पति होने पर उठाए सवाल!

ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्केल ने रविवार को एक टीवी इंटरव्यू में बड़े खुलासे किए थे. अब एक्ट्रेस कंगना रनौत ने शाही परिवार में मचे घमासान को लेकर ट्वीट किया है. इसी के साथ उन्होंने महात्मा गांधी पर भी निशाना साधा है और अच्छे पिता और पति होने पर सवाल उठाए है.

कंगना रनौत ने साधा महात्मा गांधी पर निशाना

कंगना ने महात्मा गाधी पर निशाना साधते हुए लिखा- 'महात्मा गांधी पर अपने ही बच्चों द्वारा बुरे पिता होने का आरोप लगाया गया था. कई जगह इसका उल्लेख है कि वो अपनी पत्नी को घर से शौचालय साफ करने से मना करने के चलते घर से बाहर धकेल देते हैं. वो एक महान नेता थे जो एक महान पति नहीं हो सकते, लेकिन दुनिया माफ कर देती है जब बात एक आदमी की आती है.'

कंगना ने ट्वीट्स में क्या लिखा?

बता दें कि कंगना ने सबसे पहले ट्वीट कर लिखा था- बीते कुछ दिनों से लोगों ने एक परिवार पर, एकतरफा कहानी सुनकर खूब गॉसिप की, जज किया, ऑनलाइन लिंच किया. मैंने कभी सास बहू और साजिश जैसे इंटरव्यू नहीं देखे क्योंकि ये चीजें मुझे उत्‍साहित नहीं करती हैं. मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि पूरे ग्‍लोब पर वो एकमात्र महिला शासक बची हैं.'



आगे उन्होंने लिखा-, 'संभव है कि वो एक आदर्श MIL/पत्नी / बहन नहीं हो सकती, लेकिन वह एक महान रानी है. उन्होंने अपने पिता के सपने को आगे बढ़ाया, उन्होंने क्राउन को बचाया. हम जीवन की रह भूमिका को परफेक्शन के साथ नहीं निभा सकते हैं, भले ही हम उसके लिए पर्याप्त हों. उन्होंने ताज को बचाया. उन्हें रानी की तरह ही रिटायर होने दो.'

इन दोनों ही ट्वीट्स के बाद उन्होंने महात्मा गांधी को लेकर ट्वीट किया.



मेगन मर्केल ने इंटरव्यू में क्या कहा था?

हॉलीवुड स्टार ओप्रा विन्फ्रे के साथ बातचीत में मेगन ने बताया था कि शाही परिवार के साथ वक्त बिताते हुए उन्हें सुसाइड करने के विचार आते थे, वो बिल्कुल भी जीना नहीं चाहती थी. उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने शाही परिवार पर विश्वास किया. शाही परिवार ने वादा किया था कि उन्हें हमेशा सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सका. इतना ही नहीं, हैरी ने कहा कि अगर प्रिंसेस डायना आज होतीं, तो शाही परिवार में जो हुआ उससे काफी खफा होतीं.