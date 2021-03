अनुराग-तापसी पर 650 करोड़ के घपले को लेकर जांच, कंगना बोलीं- मुझे पहले ही शक था

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू और निर्देशक अनुराग कश्यप के घर पर पड़े आयकर विभाग (IT) के छापे पर कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. कंगना रनौत ने एक न्यूज पोर्टल की खबर का लिंक शेयर करते हुए लिखा, "आयकर विभाग का दावा है कि उनके फोन्स का डाटा साफ कर दिया गया है, मनी लॉन्डरिंग और इसके हिस्सेदारों की भागीदारी का आंकड़ा चौंकाने वाला हो सकता है."

कंगना रनौत ने आतंकवाद से जोड़े तार

कंगना ने लिखा, "मुझे तो पहले से ही शक था जब मैंने उन्हें महंगे राष्ट्रविरोधी विज्ञापनों के जरिए प्रवासी मजदूरों को उकसाते हुए देखा था." एक्ट्रेस ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, "डाटा वापस प्राप्त किया जा सकता है लेकिन ये सब छोटे खिलाड़ी हैं, कोई बस कल्पना ही कर सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री में आतंकवाद कितनी गहरी जड़ें जमाए हुए है और ये पैसे के लिए भारत को किस कदर तोड़ रहे हैं, सरकार को सभी के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए, वे आतंकवाद के लिए इस देश के टुकड़े नहीं बेच सकते."

तापसी पन्नू पर कुल दो केस

तापसी पन्नू और उनकी कंपनी पर कुल दो केस हैं जिनमें से पहला 25 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का है जिसमें आरोप है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपये बतौर कैश प्राप्त किए थे. जबकि दूसरा केस फैन्टम फिल्म्स से जुड़ा है. इस मामले में फैन्टम फिल्म्स के शेयर धारकों द्वारा 600 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का आरोप लगा है.

Data can be retrieved, but these are small players, one can only imagine how deep rooted is terrorism in the film industry and how these bhands breaking India for money, government should set good example for everyone, they can’t sell tukde of this nation to terrorism. Jai Hind — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 5, 2021

अनुराग पर लगे थे गंभीर आरोप

एक्ट्रेस ने अपने एक अन्य ट्वीट में लिखा, "ये एक संयोग है कि फैंटम और Kwan का हर एक स्टेक होल्डर कई महिलाओं के रेप, मोलेस्टेशन और हैरासमेंट का आरोपी रहा है. यदि आप महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं तो आपकी बुनियादी नैतिक समझ ही गलत है, आप एक पैदायशी क्रिमिनल हैं जिसने इंडस्ट्री की हत्या की है. मीटू से तो बच गए लेकिन देखिए ना कर्म का फल मिलता ही है."

पुरानी दुश्मन हैं कंगना-तापसी

मालूम हो कि अनुराग कश्यप पर #MeToo मूवमेंट के दौरान गंभीर आरोप लग चुके हैं. जहां तक बात है कंगना रनौत और तापसी पन्नू की तो दोनों के बीच बीते कई सालों से अनबन रहती है. एक तरफ जहां कंगना रनौत तापसी पर कई बार उन्हें कॉपी करने का आरोप लगा चुकी हैं वहीं तापसी भी कंगना को कुछ खास पसंद नहीं करती हैं. दोनों के बीच की ये कैट फाइट कई बार जनता के सामने आई है.

पायल घोष ने भी साधा निशाना

पायल घोष ने भी टैक्स चोरी मामले में अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू पर निशाना साधा है. पायल घोष ने ट्वीट किया, "650 करोड़ का स्कैम. तापसी और अनुराग यही छिपा रहे थे. अब सच सामने आ गया है. कर्म का फल मिलता ही है. मैंने देखा है कि ये किस तरह हिसाब बराबर कर देता है."

Is it a coincidence that each and every stake holder of Phantom n Kwan has been accused by multiple woman of rape, molestation n harassment. If you don’t respect women,your very moral fibre is wrong, you are a born criminal ,industry killed #MeToo but look one can’t escape karma. — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 5, 2021

A scam of 650 crores. That's what Tapsee and Anurag struggler Kashyap were hiding. Now the truth is out. Karma is a bitch they said. I saw its a great leveler. #TaxChor — Payal Ghosh ॐ (@iampayalghosh) March 4, 2021

650 करोड़ के घपले का संदेह

बात करें इनकम टैक्स द्वारा मारे गए छापे की तो आयकर विभाग ने बुधवार को तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप समेत फैंटम फिल्म्स के कई शेयरधारकों के घर छापा मारा था. IT अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि प्रोडक्शन हाउस के शेयरधारकों पर टैक्स का 650 करोड़ रुपये तक का घोटाला करने का संदेह है.

फिर होगी तापसी पन्नू से पूछताछ!

तापसी ने 5 करोड़ रुपये कैश प्राप्त किए थे जिसके बारे में 3 मार्च को उनसे पूछताछ भी की गई. इस मामले में सामने आई एक ताजा जानकारी के मुताबिक IT अधिकारियों को संदेह है कि तापसी पन्नू का फोन पूरी तरह साफ कर दिया गया है. डिलीट किए जा चुके डाटा को पुनः प्राप्त करने की कोशिश में IT अधिकारी एक्सपर्ट्स की मदद ले रहे हैं.

डाटा डिलीट किए जाने की वजह से तापसी को एक बार फिर जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक अनुराग कश्यप और फैंटम फिल्म्स के ऐसे तमाम शेयरहोल्डर हैं जिनके फोन्स का डाटा पूरी तरह से साफ कर दिया गया है. IT टीम को संदेह है कि ऐसा सुशांत मामले में बॉलीवुड सेलेब्रिटीज पर पड़ रही एक के बाद एक रेड वाले मामले के बाद किया गया था.