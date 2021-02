ट्विटर फाउंडर को फटकार लगाने के बाद कंगना का ऐलान- शिफ्ट होने का समय आ गया

कंगना रनौत अपने सोशल मीड‍िया कंट्रोवर्सीज को लेकर काफी पॉपुलर हैं. इसमें ट्व‍िटर उनका सबसे बड़ा हथ‍ियार है जिसके जर‍िए कंगना अपनी बातों को लोगों के सामने रखती हैं. पर अब ट्व‍िटर का इंड‍ियन अल्टरनेट‍िव माना जा रहा Koo App के आने के बाद अब कंगना ट्व‍िटर को छोड़ इस स्वदेशी ऐप की ओर जल्द रुख करने वाली हैं. उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

कंगना ने ट्वीट किया- '@twitter अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है. अब #Kooapp में श‍िफ्ट होने का समय आ गया है.... आप सभी को मेरे अकाउंट ड‍िटेल्स के बारे में जल्द ही सूचना दूंगी. घर में बने इस #kooapp का अनुभव करने के लिए बहुत उत्सुक हूं.'

Your time is up @Twitter time to shift to #kooapp will inform everyone soon about my account details there.

Absolutely thrilled to experience home grown #kooapp https://t.co/Kdm0TISCmR