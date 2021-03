गर्म हवा के थपेड़ों से नहीं टूटा कंगना रनौत का मनोबल, 50 डिग्री तापमान में तेजस की शूटिंग

एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी हर फिल्म के लिए अलग ही लेवल पर मेहनत करती दिख जाती हैं. वे ना ठंड के बर्फीले तूफानों के आगे झुकती हैं, ना ही उन्हें कभी तेज गर्मी से परेशान देखा गया. अब एक बार फिर कंगना का यही अंदाज देखने को मिल गया है. एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग फिल्म तेजस की शूटिंग में बिजी चल रही है. वे उस फिल्म की जैसलमेर में शूटिंग कर रही हैं.

50°C में कंगना रनौत का एक्शन

कंगना रनौत ने तेजस के सेट से एक फोट शेयर की है जहां पर तेज गर्मी में भी पूरी टीम तैयारियां करती दिख रही है. उस फोटो को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा है- 50°C में एक्शन. कई बार दिल की आवाज कहती ये हमसे नहीं हो पाएगा. लेकिन फिर एक आवाज ये भी कहती है कि एक दिन इस खून को तो इस गर्मी वाली आग में मिलना ही पड़ेगा, तो बस सबकुछ इसे ही समर्पित कर देती हूं. कंगना का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. हमेशा की तरह उनका ये जज्बा फैन्स को उनकी तारीफ करने पर मजबूर कर रहा है.

Action in almost 50 degrees🔥

When the survival instinct kicks in something tells me, I can’t do this but then something I don’t recognise says, eventually this body will be burnt in this same fire what you saving yourself for, give yourself to me,all of you. Ok then, take me ❤️ pic.twitter.com/VNtwK4BOAB