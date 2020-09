कंगना रनौत ने शेयर की पेरेंट्स की थ्रोबैक फोटो, कहा- लव लेटर्स वाली जेनरेशन

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पिछले कुछ वक्त से लगातार विवादों में बनी हुई हैं. बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहने वाली कंगना की एक तरफ शिवसेना के साथ टक्कर सुर्खियों में रही वहीं दूसरी तरफ उन्होंने हाल ही में जया बच्चन के थाली वाले बयान पर प्रतिक्रिया देकर बवाल खड़ा कर दिया. लेकिन अब ऐसा लगता है कि कंगना धीरे-धीरे फिर से रिलैक्स जोन में आ रही हैं.

हाल ही में एक्ट्रेस ने काफी वक्त बाद अपनी लेटेस्ट तस्वीर साझा की जिसमें वह धूप में रिलैक्स करती नजर आ रही हैं. कंगना की ये तस्वीर काफी वायरल हुई और अब उन्होंने अपने माता-पिता की एक थ्रोबैक फोटो साझा की है जिसमें कंगना के माता-पिता एक साथ खड़े मुस्कुराते नजर आ रहे हैं.

तस्वीर के ऊपर का हिस्सा फट चुका है जिससे अंदाजा लगता है कि फोटो काफी पुरानी है लेकिन ये कंगना के दिल के इतने करीब है कि उन्होंने किसी तरह उसे चिपका कर सहेज रखा है. कंगना ने इस तस्वीर को साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, "मेरे मेरे माता-पिता की सबसे पसंदीदा तस्वीरों में से एक."

One of my most favourite pictures of my parents, mom wants to click a little romantic pose but papa getting so awkward ha ha. The generation of love letters and romance through the eyes, Amazing! pic.twitter.com/5XOe2EEf9e