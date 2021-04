कंगना रनौत ने उड़ाया करण जौहर के डांस का मजाक, बोलीं- अभी तक का बेस्ट वीडियो

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म ‘थलाइवी’ का पहला गाना ‘चली चली’ रिलीज हो चुका है. फैन्स एक्ट्रेस के इस गाने पर जमकर मीम्स बना रहे हैं. सोशल मीडिया पर ‘चली चली चैलेंज’ ट्रेंड होने लगा है. ऐसे में हाल ही में कंगना रनौत ने करण जौहर का डांस करते हुए एक एडिटेड वीडियो शेयर किया है, जिसमें बैकग्राउंड में ‘चली चली’ गाने को एडिट किया गया है.

गौरतलब है कि कंगना रनौत सोशल मीडिया पर अपनी राय खुलकर रखना पसंद करती हैं. वह बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई बड़े नामों पर शिकंजा कसती नजर आती हैं. हाल ही में कंगना रनौत ने खुद करण जौहर का यह फैन द्वारा एडिट किया वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है. इसे शेयर करते हुए कंगना रनौत ने बताया है कि यह अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो है. हालांकि, कुछ फैन्स को यह वीडियो पसंद नहीं आया है और वे एक्ट्रेस से इसे हटाने की अपील कर रहे हैं.

Best video so far #ChaliChaliChallenge https://t.co/ttSC3buPgy