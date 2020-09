कंगना ने शेयर किया अनुराग का पुराना वीडियो, कबूली थी लड़के को मोलेस्ट करने की बात

बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप पिछले कुछ समय से चर्चा में हैं. एक्ट्रेस पायल घोष ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है. उन्होंने ओशिवारा पुलिस स्टेशन में निर्देशक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और वहीं अनुराग ने इन सभी आरोपों को झूठा ठहराते हुए इन्हें उनकी छवि खराब करने की कोशिश बताया है.

इसी बीच कंगना रनौत ने पायल घोष का सपोर्ट किया है. कंगना ने अनुराग कश्यप का एक पुराना वीडियो शेयर किया है जिसमें वह बता रहे हैं कि जब वह छोटे थे तो उन्होंने स्कूल के दिनों में एक लड़के को मोलेस्ट किया था. वीडियो में अनुराग बता रहे हैं कि उन्हें लगा कि जो उनके साथ हुआ है वही उन्हें दूसरों के साथ करना चाहिए.

इसी वजह से जब वह थोड़ा सीनियर हो गए तो उन्होंने स्कूल के एक छोटे लड़के को कोने में ले जाकर 2-3 झापड़ मारे. जब वह लड़का रोने लगा तो अनुराग को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे गले लगा लिया. लेकिन लड़का इन सब बातों से कनफ्यूज था और उसने अगले दिन शिकायत पत्र लिख दिया. उसके माता-पिता स्कूल आए और बहुत चिल्लाए.

